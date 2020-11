Just Eat anuncia la contratación de sus propios repartidores en plena negociación de la ley sobre plataformas

La multinacional de reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway.com ha anunciado este miércoles que contratará directamente a su propia flota de repartidores en España, que compatibilizará con el modelo que aplicaba hasta el momento, también laboral, basado en la subcontratación de otras empresas y la utilización de los mensajeros de los propios restaurantes disponibles en la plataforma. La empresa da este paso mientras el Ministerio de Trabajo negocia con los sindicatos y las patronales la ley del trabajo en estas plataformas digitales para evitar el abuso de los falsos autónomos, como ocurre en empresas como Glovo y Deliveroo, según la Inspección de Trabajo y la mayoría de tribunales.

Así avanza la Ley de trabajo en plataformas digitales: refleja la dirección "implícita" y el papel clave de la 'app'

"Este anuncio supone un paso más en la firme apuesta de la compañía por el cumplimiento normativo y la creación de empleo seguro y de calidad, convirtiendo a Just Eat Takeaway.com en la primera compañía de delivery [reparto a domicilio] con repartidores contratados en nuestro país", destaca la compañía en un comunicado.

Just Eat informa de que este nuevo tipo de contratación, que denomina Scoober y ya aplica en otros países, "se implantará de manera gradual durante los próximos meses en las principales ciudades españolas" donde la multinacional ya opera. La empresa explica que sus propios repartidores (también conocidos como riders) complementarán el modelo ya utilizado por la compañía hasta el momento.

"Nuestro servicio de repartidores para restaurantes se encuentra en pleno crecimiento y es tremendamente estratégico para nosotros. Combinar nuestro modelo actual de contratación de repartidores a través de empresas especializadas en logística de última milla con el empleo de los mismos por parte de nuestro grupo es una evolución natural", destaca Patrik Bergareche, director general de Just Eat Takeaway.com en España.

Este modelo 'Scoober' de repartidores propios ya ha sido implementado "en más de 120 ciudades de Europa por la compañía" y, ahora, en plena negociación del Gobierno de coalición de la ley del trabajo en plataformas digitales, Just Eat anuncia que comenzará a aplicarlo también en España.

Los repartidores de Just Eat contarán con un contrato de trabajo "y estarán encuadrados dentro del Régimen General de la Seguridad Social, como ya es el caso en su modelo de contratación vía empresas de logística". Una de las claves que señalan los sindicatos mayoritarios en la aplicación del modelo laboral pasa por garantizar que las empresas aplican el convenio colectivo adecuado y garantizan los derechos laborales de los asalariados.

Distancia con el resto de las plataformas

Por el momento, Just Eat es la única gran empresa digital de reparto que apuesta por el modelo laboral de los repartidores, frente a las compañías como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, entre otras, que utilizan riders autónomos y que, según la Inspección de Trabajo y la mayoría de tribunales, el último el Tribunal Supremo, en realidad están cometiendo fraude en la contratación porque sus mensajeros deberían tener contratos laborales. Es decir, que reparten a través de falsos autónomos.

Just Eat apunta que la contratación directa de mensajeros "además de suponer un avance en materia laboral para los repartidores, su beneficio se traduce en un mayor nivel de afiliación del repartidor con la empresa que redunda a su vez en una mejora del servicio para consumidores y restaurantes". La multinacional anunció recientemente sus resultados de 2019, en los que amplió sus beneficios, frente a sus competidoras, que continúan acumulado pérdidas en sus balances de cuentas.

La empresa insiste en su comunicado de este miércoles en la apuesta "desde hace años" de la multinacional de "reforzar su liderazgo dentro del sector a través de un modelo de negocio que, cumpliendo la normativa, se adapta a las particularidades de la economía digital sin menoscabar la sostenibilidad del sistema y, en concreto, la protección social de los repartidores".

Just Eat había sido bastante discreta hasta el momento en el debate sobre el modelo laboral o de autónomos de las plataformas digitales, mientras la patronal Adigital que reúne a todas estas empresas (también a Just Eat) ha estado defendiendo –y lo sigue haciendo– el modelo de autónomos que aplican empresas como Glovo y Deliveroo y que la mayoría de tribunales y la Inspección de Trabajo rechazan. La última incorporación a la defensa del mantenimiento del modelo de autónomos en estas plataformas digitales ha sido el PP, que ha registrado una proposición no de ley que insta al Gobierno a que la ley sobre el trabajo en plataformas digitales contemple la "libertad individual del trabajador" para decidir si trabaja como autónomo o asalariado, algo que no es acorde a la legislación laboral.