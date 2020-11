La hostelería perderá en torno al 30% de los negocios, pero los que se mantengan saldrán reforzados

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La hostelería perderá entre el 25% y el 30% de los 300.000 establecimientos con los que cuenta debido al impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, si bien los que se puedan mantener y renovar saldrán reforzados.

Así se ha puesto de manifiesto en los 'Desayunos para el Emprendimiento', convocados por el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA) y Unusual Business, en los que han participado el presidente del grupo Osborne, Ignacio Osborne, y su consejero delegado, Fernando Terry.

Durante el evento, se ha abordado el futuro de la hostelería y el papel del emprendimiento para impulsar la recuperación de un sector que representa el 6,2% del PIB español, con 1,7 millones de puestos de trabajo y una facturación de casi 124.000 millones de euros antes de la pandemia.

Los participantes, entre los que se encontraban además el presidente de IEA, Juan Claudio Abelló, y Félix Muñoz Blanco, socio fundador de Unusual Business, han coincidido en la necesidad de acompañar al sector de la hostelería y la restauración en el proceso de reconstrucción y recuperación que tienen por delante.

"Los que sobrevivan van a tener una oportunidad muy importante para recuperarse y crecer. Pero va a ser muy necesario abordar los negocios desde el emprendimiento", ha señalado el presidente del Grupo Osborne, quien ha añadido que la hostelería está muy necesitada de emprendimiento.

"Hay que renovar la forma de hacer negocio y desarrollar nuevos procedimientos de gestión para mejorarla en todas las áreas", ha afirmado.

Los participantes han coincidido además en señalar que el sector hostelero está muy dañado pero saldrá adelante.

"Eso sí, no va a ser una recuperación rápida", ha reconocido el consejero delegado del Grupo Osborne, Fernando Terry, quien ha resaltado que tendencias o modelos de negocio como el 'take away' y 'delivery' han venido para quedarse y seguirán creciendo.

En ese contexto, los participantes consideran clave mantener el espíritu 'startup' como un resorte necesario para seguir avanzando hacia la recuperación.

"Nuestro grupo siempre ha priorizado las marcas y a través de las marcas buscamos nuevos mercados y nos reinventamos. Para nosotros es fundamental mantener ese impulso innovador", han señalado los directivos de Osborne.