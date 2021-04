La marca VW invertirá 14.000 millones de euros en descarbonizar

Fráncfort (Alemania), 29 abr (EFE).- La marca automovilística VW invertirá 14.000 millones de euros en la descarbonización de su producción y flota de vehículos hasta 2025, cuando quiere haber reducido las emisiones de CO2 en un 50 % por vehículo en comparación con las cifras de 2015.

El consejero delegado de la marca automovilística Volkswagen, Ralf Brandstätter, ha presentado en la convención Way to Zero, que se celebra de forma virtual desde Berlín, los planes para llegar a ser una compañía neutral en emisiones de CO2 en 2050.

Brandstätter dijo que la huella de carbono del grupo automovilístico en 2020 fue de 369 millones de toneladas.

Si Volkswagen fuera un país, estaría calificado junto al Reino Unido como el décimo mayor emisor de CO2.

La marca Volkswagen, que supone el 60 % de las ventas del grupo, tiene la mayor cuota de emisión de CO2 dentro del grupo.

Por ello la marca VW se ha establecido el objetivo de reducir en Europa las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida del vehículo en un 40 % en 2030, en comparación con las cifras de 2018.

Esto supone una reducción media de 17 toneladas de CO2 por vehículo, una cifra un 10 % superior a la de todo el grupo.

La nueva familia ID. de eléctricos de la marca VW contribuirá a lograr estos objetivos de emisiones de CO2 este año, según Brandstätter.

En 2030, al menos, el 70 % de las ventas de la marca VW en Europa serán eléctricos, lo que supone más de un millón de vehículos.

En Norte América y China la cuota de eléctricos en las ventas será del 50 %.

En 2030, 9 de los 14 modelos de la marca VW serán completamente eléctricos, por lo que VW podrá entregar en Europa un millón de eléctricos ese año.

Para ello Volkswagen quiere lanzar, al menos, un nuevo eléctrico cada año.

Ayer presentó el ID.4 GTX, que también se basa en la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB).

Y en China ha presentado recientemente el Volkswagen I.D 6 Crozz, que se fabrica en el norte del país, y el ID.6 X, en el sur, que sólo se venderán en este mercado.

A partir de 2030 todas las fábricas en Europa, América del Sur, África y EEUU funcionarán al cien por cien con electricidad verde.

Pero Brandstätter considera que la compañía no puede asumir sola la descarbonización de la movilidad e insta a los gobiernos, a la industria automovilística y a la sociedad a realizar inversiones valientes.