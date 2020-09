Montero enfría la subida de impuestos en la negociación presupuestaria: "Se tendrá que modular al ciclo económico"

Superadas las tensiones dentro del Gobierno de coalición ante la inminente negociación presupuestaria, el Ejecutivo se pondrá manos a la obra para la elaboración de las cuentas públicas para 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se sentará esta tarde con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para dar el pistoletazo de salida a la preparación del borrador del proyecto presupuestario sobre el que se abrirá la negociación con el resto de formaciones políticas. "Espero que Ciudadanos y ERC estén en disposición de llegar a acuerdos", ha expresado la portavoz del Gobierno, que ha agradecido la posición que hasta ahora ha mostrado Inés Arrimadas. Montero ha asegurado que los presupuestos estarán inspirados por el acuerdo programático que firmaron PSOE y Unidas Podemos -en ejes como la transición ecológica, la digital, la agenda feminista y de cohesión-, pero ha enfriado la reforma fiscal con subidas de impuestos que figura en ese documento.

Sánchez e Iglesias aparcan sus diferencias y acuerdan en Moncloa un plan conjunto para negociar los Presupuestos

Saber más

"La fiscalidad se inspira en el acuerdo programático, pero se tendrá que modular al momento y al ciclo económico. No podemos ser ciegos a la situación económica -ha expresado Montero-. Tenemos a lo largo de la legislatura todo por hacer". Pedro Sánchez pretende dejar, por tanto, el grueso de la reforma fiscal más adelante. La ministra de Hacienda ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de "dos velocidades": "Una que acompaña proyectos de recuperación y a lo largo de la legislatura que nos debe permitir la revisión de la figuras fiscales". Aún así, no ha querido especificar si habrá alguna subida como la de situar el impuesto de sociedades en el 15%: "Lo vamos a abordar como parte nuclear de la negociación con Unidas Podemos y el resto de fuerzas".

En el Gobierno son conscientes de que la negociación presupuestaria no será fácil de puertas hacia dentro ni con el resto de agentes externos, pero fuentes gubernamentales admiten que aparcando la subida de impuestos facilitan el apoyo de Ciudadanos, que es la vía que ven más factible en la parte socialista dada la posición que mantiene ERC por el posible adelanto de las elecciones catalanas. "Estoy convencida de que hay un punto de encuentro entre todos", dice Montero sobre la incompatibilidad mutua que han mostrado públicamente Unidas Podemos y Ciudadanos. No obstante,

"Si ERC quiere mesa de diálogo que convenza a Torra"

Pero Sánchez no quiere esperar al calendario electoral en Catalunya y pondrá en marcha la negociación de los presupuestos de forma inmediata, con el objetivo de llevarlos al Congreso "en tiempo y forma" antes del 1 de octubre. No obstante, el Gobierno también ha dejado claro en las últimas fechas que no registrará el proyecto hasta tener los apoyos amarrados.

Montero ha enviado un mensaje tanto al PP como a ERC al instarles a comunicar cual es su voluntad respecto a la negociación, pero reclamarles que no planteen condiciones imposibles. "En eso consiste la negociación: cada uno expresamos nuestras prioridades y luego tendremos que modular en función de que las propuestas sean viables. Es una mala broma cuando algunos ponen encima de la mesa propuestas que saben que son inviables y no me refiero solo al PP", ha advertido.

ERC puso como condición sine qua non que se reúna la mesa de dialogo entre el Gobierno y la Generalitat para negociar las cuentas públicas. "Si ERC cree que debe reunirse la mesa de diálogo que convenza al señor Torra", ha sentenciado la portavoz del Gobierno sobre la negativa del presidente catalán a reunir ese organismo pese a la disposición mostrada por el Ejecutivo tras el levantamiento del estado de alarma.