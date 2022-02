La patronal bancaria defiende que el problema de exclusión digital “no es exclusivo del sector ni más severo”

José María Roldán, presidente de la AEB —patronal que engloba a Santander, BBVA, o Sabadell—, ha reconocido este miércoles que la campaña de recogida de firmas emprendida por un jubilado valenciano contra la exclusión financiera ha puesto de relieve un problema que "no teníamos identificado" y ha avanzado que "en las próximas horas" se anunciarán nuevas medidas por parte del sector para mejorar la atención a las personas mayores. "No vamos a dejar a nadie atrás", ha asegurado. "Le agradecemos que nos haya hecho ver que el problema es más complejo de lo que pensábamos, que no se soluciona solo con educación digital", ha añadido.

Sin embargo, como ya hicieran los principales ejecutivos del sector, ha descargado parte de la responsabilidad de los bancos en este problema. "Es una situación que no es exclusiva de este sector ni más severa", ha asegurado Roldán, que ha señalado a otras actividades y también al sector público. "Los otros sectores públicos y privados, ¿están haciendo esta reflexión?", se ha preguntado, durante un encuentro convocado por Nueva Economía Fórum, al que iba a haber acudido el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en cuarentena por COVID-19.

Roldán ha asegurado que, aunque el problema existe y se tengan que emprender mejoras, se debe huir del "neoludismo". El presidente de la patronal ha acudido a este término para criticar a aquellos con cautela hacia la digitalización. "El futuro es digital, es un movimiento mundial", ha enfatizado. "Me preocupan afirmaciones que he visto en medios de comunicación de mayores de 50 años que no quieren usar la aplicación del banco", ha añadido, señalando la necesidad de complementar la educación financiera con la digital. Y ha vuelto a subrayar: "no es problema de la banca, afecta a otros sectores". "Teruel tiene bancos, pero no tiene otorrino en el hospital público", ha asegurado el directivo, procedente de dicha provincia.

Roldán ha hecho estas declaraciones después de haberse encontrado con Carlos San Juan, el impulsor de las firmas para pedir un trato presencial a las personas mayores, en pleno plan de recorte de las redes de oficinas. El presidente de la patronal ha asegurado que existen dos atenuantes que han complicado la atención presencial: la pandemia, con los problemas de aforos en las oficinas y las bajas de personal; o por las fusiones de dos grandes bancos, en CaixaBank y Unicaja.

El presidente de la patronal ha añadido otro punto sobre la mesa. Roldán se ha mostrado ampliamente crítico con los nuevos competidores digitales, también en lo que respecta a la exclusión financiera. El directivo, que dejará el cargo en los próximos meses tras ocho años, ha apuntado que a las fintech con sede en otros lugares no se les exige la atención física. "El desequilibrio competitivo es inaceptable", ha enfatizado.

San Juan se reunió también este martes con el Ministerio de Asuntos Económicos y a la salida del mismo coincidió con la vicepresidenta Nadia Calviño. La ministra exigió al sector bancario que presente "medidas efectivas y no de maquillaje" para mejorar la atención a las personas mayores, no solo en el entorno rural, también en el urbano.