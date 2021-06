La patronal bancaria justifica el cierre de sucursales: "Hay más gente sin atención primaria que sin banco"

En una década han desaparecido más de una de cada dos oficinas bancarias en España, lo que ha acelerado un proceso de exclusión en las zonas rurales y menos pobladas, dejando a millares de localidades sin ninguna sucursal. Los bancos han incrementado este año las clausuras de sus oficinas. El presidente de la Asociación Bancaria Española (AEB, que incluye a Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter) ha justificado este proceso dentro de la transformación digital que vive el sector y ha querido contextualizarlo: "Hay mas gente sin atención primaria que gente que no tiene banco".

Roldán ha hecho estas declaraciones en los cursos de verano de la UIMP que se celebran esta semana en Santander. Será la última vez que acuda como representante de la patronal, puesto que dejará el cargo el próximo año. El que fuera directivo del Banco de España antes de su paso al sector privado ha defendido que "para los servicios bancarios hay soluciones". En este sentido, ha destacado alternativas como utilizar los supermercados y las farmacias como "proveedores de efectivo". También incluso los ayuntamientos. "En todos los pueblos hay uno", ha defendido. En este sentido ha recordado medidas como los acuerdos de Correos como Santander para que la empresa pública intermedie algunas operaciones del banco que preside Ana Botín en zonas rurales.

Roldán ha justificado la situación que ha llevado a los bancos a anunciar más de 15.000 despidos este año y el cierre de cientos de sucursales. "Tenemos que entender los efectos de la revolución digital, ha habido un salto cualitativo de clientes que usan estos canales", ha enfatizado durante su ponencia en la universidad cántabra. Además, ha señalado que con ello se busca "responder a una nueva competencia", por los nuevos actores proveedores de servicios financieros.

Sobre este punto ha centrado Roldán su ponencia en la UIMP, la conocida como la banca en la sombra. Este concepto engloba a todos los proveedores de servicios que no son bancos y, por tanto, cuentan con otras reglas y exigencias supervisoras. El líder de la patronal se ha mostrado muy crítico con el crecimiento que está teniendo este sector. "El desplazamiento hacia el sector no bancario aumenta los riesgos de inestabilidad financiera que son difíciles de evaluar", ha señalado.

El responsable de la patronal considera que "a misma actividad y mismos riesgos, debe existir misma regulación y supervisión". Roldán ha defendido que esto no se está produciendo, especialmente en el caso de las grandes empresas tecnológicas que han comenzado ha ofrecer servicios financieros. "Estamos obligados a abrir información de nuestros clientes, pero ellos no nos abren sus datos", ha lamentado Roldán. En concreto, ha destacado el aumento de los nuevos actores no bancarios en servicios como los créditos al consumo o los medios de pago.

Respecto a las fusiones en el sector, Roldán ha defendido que "han sido una buena manera de responder a los desafíos y a la nueva competencia" en la banca. Sin embargo, considera que las posibilidades de nuevas operaciones en España "son cada vez menos". "Habría que pensar ya en escala europea, en España hay menos margen de maniobra", ha señalado.

La patronal aseguradora insiste en los complementos privados a las pensiones

A Roldán le ha sucedido en el foro universitario Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal aseguradora, Unespa. La directiva ha defendido la necesidad de complementar las pensiones públicas con los pilares vinculados al empleo y las pensiones privadas. "No vamos a dejar de tener pensiones publicas, pero si queremos que los jubilados del futuro tengan un nivel de ingresos que les den para vivir tendrán que complementarlas", ha asegurado, al respecto del debate sobre la reforma de las pensiones, cuyo uno de sus primeros acuerdos de reforma se va a sellar la próxima semana.

González de Frutos ha advertido que "en todos los países hay un modelo de tres pilares" y ha lamentado que "se están tomando decisiones en sentido contrario". La directiva ha valorado la creación de un seguro público vinculado al empleo. "Aplaudimos que exista esta iniciativa", ha defendido, sobre la propuesta que ha realizado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. "De entrada, bienvenido sea", ha asegurado, para después matizar sin embargo que "no son el impulso al segundo pilar". "Se exigen otras cosas", ha apuntado.