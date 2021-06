Guindos defiende la oleada de despidos y cierres de oficinas en banca para evitar "una crisis de solvencia"

La banca española ha despedido a más de 100.000 trabajadores desde la pasada crisis financiera y ha cerrado más de la mitad de sus oficinas. Un proceso que se ha acelerado este año, en el que se prevé la salida de casi 15.000 trabajadores. Esta oleada de despidos que vive el sector en España y, en menor medida, en otros países europeos se ha convertido en una herramienta para recuperar la rentabilidad del negocio. Así lo entiende el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha justificado este miércoles este proceso para evitar que la crisis de rentabilidad se convierta en una crisis de solvencia para la banca.

"En España se ha producido un efecto de consolidación bancario para mejorar la rentabilidad. Si no se mejora, en el tiempo habrá una crisis de solvencia", ha señalado De Guindos en su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizados por la APIE. "Si no solucionamos los problemas de rentabilidad habrá problemas de solvencia", ha insistido el dirigente del supervisor bancario europeo. "Eso lleva a una reducción del exceso de capacidad que debe ser lo menos doloroso posible", ha afirmado.

Guindos ha evitado valorar si España necesita todavía nuevos ajustes de plantilla, después de que en los últimos meses todos los grandes bancos, a excepción de Bankinter, hayan presentado un ERE. "Tengo que hablar a nivel de la zona euro", se ha justificado. Respecto a las fusiones y adquisiciones que vive el sector, más en España que en otros países, ha señalado que "va a continuar". Si bien, ha concedido que en España el nivel de consolidación es ya "muy importante".

Guindos ha sido preguntado por la situación del banco malo, conocido como Sareb. Esta sociedad, que englobó los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras el rescate, fue creada por el exministro, con el objetivo de que no tuviera impacto sobre las cuentas públicas. Recientemente el Eurostat ha obligado a España a incluir la deuda de esta sociedad, 35.000 millones de euros, como deuda pública, lo que ha levantado el malestar en el seno del actual Gobierno y de su sucesora en el Ministerio, Nadia Calviño. En el mismo foro en el que ha participado Guindos, la ministra criticó el lunes la "herencia" de las decisiones del pasado, en referencia a Sareb.

El hoy vicepresidente del BCE ha reivindicado aquel instrumento. "No voy a entrar en comparación de herencias, porque es evidente", ha señalado el exministro en referencia velada a la situación de la economía cuando él accedió al cargo. "Es una fórmula que se ha usado en todos los rescates bancarios", ha defendido Guindos. "Evidentemente ha sido una ayuda fundamental para que no haya dudas sobre el sistema bancario", ha enfatizado. "Ahora la deuda se ha incorporado pero eso no significa que España tenga que emitir más deuda, además tiene todavía una cartera que podrá vender para reducirla", ha justificado. "Si el sector inmobiliario español se mantiene, Sareb podrá reducir muy notablemente los 35.000 millones de deuda", ha zanjado al respecto.

Ya respecto a otros asuntos, el vicepresidente del BCE ha reconocido que este año se va a producir un aumento importante de la inflación en la zona euro, con diferencias entre países, que se puede acercar al 3%. Sin embargo, Guindos ha querido matizar este crecimiento señalando que se debe a "razones transitorias" por las medidas de apoyo aplicadas para paliar los efectos de la pandemia.

Guindos, al igual que hiciera la Airef en el mismo foro esta semana, ha urgido a los gobiernos a que preparen ya una senda de consolidación fiscal. "Es importante que los estímulos todavía acompañen a la recuperación", ha concedido, asegurando que todavía no se debe acometer esa revisión de las cuentas públicas. Sin embargo, ha advertido que se está produciendo un aumento considerable de la deuda y el déficit debido a estos estímulos. "Es importante que los aumentos del gasto que se están produciendo no se conviertan en estructurales", ha asegurado.