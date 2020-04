La letra pequeña de los cuatro billones de euros que dice la UE estar movilizando contra el coronavirus

La literatura comunitaria habla de que la UE está movilizando más de cuatro billones de euros contra el coronavirus. Y es verdad, pero a medias. O es mentira, pero a medias. Es, sobre todo, un ejercicio hiperbólico que intenta responder a quienes acusan a la Unión Europea de estar tardando en concretar respuestas colectivas, que en la crisis de 2008 no tardaron meses sino años en llegar, y en diseñar un plan para frenar la caída en picado y diseñar la recuperación económica posterior.

En realidad, las instituciones comunitarias responden en sentido extenso a la pregunta: ¿Qué es la UE? Y si la UE son sus instituciones y los Estados miembros que la componen, van saliendo las cuentas.

En todo caso, más de medio billón de esas cuentas que publicita el Ejecutivo comunitario están pendientes del visto bueno definitivo de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos este jueves en el Consejo Europeo.

La Comisión Europea está distribuyendo en estos días un gráfico en el que cifran el dinero movilizado hasta el momento en casi 3,4 billones de euros. En contra de lo que alguien pudiera pensar, no se trata de 3,4 billones empleados por la Comisión Europea, que el es el Ejecutivo comunitario. Ni mucho menos.

