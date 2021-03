La plantilla de NH ratifica el preacuerdo de ERE: 192 personas despedidas

La plantilla de las oficinas centrales y la oficina para el sur de Europa de NH ha ratificado el preacuerdo de ERE alcanzado entre los representantes de los trabajadores y la empresa, según ha podido saber elDiario.es.

El apoyo ha sido abrumador: 223 personas han votado a favor y solo 9 en contra, además de haber 4 abstenciones. El preacuerdo reduce los despidos de 295 a 192 y establece indemnizaciones de 30 y 31 días por año trabajado según la antigüedad (contratado antes o después de la reforma laboral de 2012).

La primera oferta de la empresa fue indemnizar con 20 días por año trabajado, el mínimo que marca la ley. En la actual no solo los aumenta, sino que incluye un bonus que recibieron en marzo del año pasado (tras el exitoso ejercicio de 2019) como parte del salario regulador, con el que se calcula la indemnización. De ahí que los empleados celebren el preacuerdo. Aun así, si recurrieran los despidos y la justicia los declarara improcedentes (por haber sido posteriores a un ERTE), NH tendría que pagar 33 o 45 días por año trabajado, según la antigüedad del trabajador.

Los trabajadores podrán acogerse voluntariamente hasta el 6 de abril, si bien la empresa "se reserva el derecho de aceptar o no la adscripción". El tope de la indemnización será de 130.000 euros. Y la empresa se compromete a no hacer un nuevo ERE es el próximo año y medio. NH argumenta que este ERE sirve para reducir su "coste estructural", razón que los sindicatos entienden como un eufemismo para no decir que quiere contratar a "gente más barata" cuando pase la pandemia.

NH retira el ERE en la central de reservas

Las oficinas centrales y del sur de Europa no tenían comité de empresa, a diferencia de la central de reservas. En este departamento estaba previsto el despido de 95 personas. Finalmente, la empresa lo ha retirado. La plantilla tiene ahora que negociar un nuevo ERTE y un "marco contractual propio", es decir, nuevas condiciones laborales, según ha podido saber elDiario.es.

Desde CC.OO, sindicato con representación en la central de reservas, entienden que "la movilización de la plantilla, con dos concentraciones realizadas con rotundo éxito los días 10 y 17 de marzo ante hoteles de NH, los argumentos planteados sobre la falta de causas estructurales y la firmeza de nuestra postura" son los motivos que han hecho cambiar a la empresa de opinión.

El ERE de NH es el primero que presenta una gran hotelera en la crisis del COVID. Una hotelera que se ha beneficiado, y sigue haciéndolo, de las medidas y subvenciones del Gobierno para sobrellevar el parón, con los ERTE y un crédito ICO. En su memoria consolidada de 2020, reconoce que ahorró 52 millones durante el ejercicio gracias a "los subsidios o bonificaciones recibidas por los Gobiernos de cara a compensar las medidas restrictivas". La empresa cerró el año con ingresos de 529 millones y pérdidas de 371.