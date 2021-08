Estas son las ciudades españolas con mejor relación entre salarios y coste de vida

Puertollano, Castellón de la Plana y Sagunto son las áreas urbanas españolas con mejor relación entre salarios y coste de vida, según un informe del Banco de España que explora las diferencias de poder adquisitivo en las distintas zonas de nuestro país. El estudio, elaborado por los economistas Víctor Forte-Campos, Enrique Moral-Benito y Javier Quintana, establece un índice del coste de vida (que ya publicamos en elDiario.es) y lo relaciona posteriormente con los salarios medios de cada área urbana.

De este cruce sale el siguiente gráfico y la conclusión de que, por norma general, las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) y las zonas más turísticas son las que salen peor paradas, porque aunque los salarios sean altos el coste de vida no compensa. Las ciudades de País Vasco y Navarra no aparecen porque no hay datos administrativos sobre los precios de sus alquileres, necesarios para construir el índice de precios general. Todos los datos corresponden a 2018.







El salario nominal medio de Puertollano es de 1.834 euros mensuales. El salario nominal es el que recibe un trabajador en su cuenta a final de mes. Este salario nominal cundirá más o menos en función de donde se viva y de la inflación, porque no son lo mismo 1.834 euros en Puertollano que en Madrid. Si la ciudad manchega sale tan bien posicionada es porque está entre las más baratas de España, según el citado índice, ocupando el puesto 74 de 75 (la más barata es la conurbación alicantina de Elda-Petrer).

El precio del alquiler en Puertollano está, según datos actuales de Idealista, en 5 euros el metro cuadrado, más de la mitad que la media de España (10,7 euros el metro cuadrado). En venta, un metro cuadrado cuesta 576 euros frente a los 1.826 de media de España. Así, se pueden ver anuncios de pisos en alquiler de más de 80 metros cuadrados por menos de 500 euros al mes y anuncios de pisos en venta de más de 100 metros cuadrados por alrededor de 60.000 euros.

Hay que destacar que, pese a esta buena relación entre salario y coste de vida, Puertollano es, junto a Zamora, Ferrol y Linares, una de las pocas áreas urbanas de España que ha perdido población en los últimos veinte años, según datos del Ministerio de Transportes. La ciudad ha sufrido el cierre de varias empresas energéticas y la presencia del AVE —que muchos consideran solución a la despoblación— no ha revertido la situación. Pese a los buenos salarios medios, Puertollano tiene una tasa de paro del 25,5%.

El alquiler es la variable que explica las mayores diferencias en el coste de vida de las ciudades y el culpable de que Madrid y Barcelona sobresalgan tanto por encima del resto.

En Sagunto (Valencia) y Castellón de la Plana (Castellón) la dinámica es similar a Puertollano, si bien las tasas de paro son menores, de entre el 16% y el 17%. Los precios del alquiler están muy por debajo de la media española —5,5 euros el metro cuadrado en Sagunto y 6,3 euros en Castellón— y el salario nominal medio supera los 1.700 euros mensuales.

Para estimar los salarios medios, los autores del informe han utilizado la Muestra Continua de Vidas Laborales, una detallada estadística que ofrece la Seguridad Social y que incluye, entre muchas otras cosas, el lugar de residencia de los trabajadores.







Otras ciudades con buena relación entre salario medio y coste de vida son A Coruña, Valencia, Valladolid, Granada, Ciudad Real, Ávila, Albacete, El Ejido, Ferrol o Mérida. Por contra, además de Barcelona y Madrid, zonas urbanas turísticas como Tenerife Sur, la Costa Blanca y la Costa del Sol tienen costes de vida muy elevados para sus salarios.

Incluso la conurbación de Málaga, sonada por la inversión tecnológica que atrae en los últimos tiempos, se sitúa entre las diez más caras del país cuando su salario medio (1.512 euros, condicionado por el alto porcentaje de trabajadores del turismo y la hostelería, dos de los sectores peor remunerados de España) queda en la parte media de la tabla. Santander y Córdoba cuentan con índices similares.

Las diferencias van en aumento

Una de las principales conclusiones que sacaron los autores del estudio fue que vivir en Madrid y Barcelona es, de media, un 20% más caro que en el resto de España. Visto de otro modo: que una persona necesitaría 1.200 euros de salario mensual para tener el mismo poder adquisitivo que alguien cobrando 1.000 en otro lugar.

El estudio subraya que el tamaño de las áreas urbanas está muy relacionado con el coste de vida —a más población, más caras— y que las diferencias no paran de ensancharse.

"En 2004, la diferencia entre las dos ciudades más caras y la más barata era del 22%, frente al 31% de 2020", señala. "Además, la brecha en el coste de la vida entre una ciudad grande y otra más pequeña ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. En 2004, el diferencial entre un área urbana y otra con la mitad de población era del 2%. En 2020, este diferencial era del 3,1%". Algunos autores han señalado que uno de los únicos efectos positivos de estas disparidades es que contienen la despoblación.