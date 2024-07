Yolanda Díaz intenta otro acercamiento a la patronal con una nueva propuesta para reducir la jornada laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que la próxima semana trasladará a los empresarios una nueva propuesta para la reducción de la jornada laboral semanal máxima. “Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros”, ha señalado la también ministra de Trabajo, que ha reclamado que la CEOE y Cepyme le diga a la mesa del diálogo social “si tiene vocación de negociar algo o de estar en huelga de brazos caídos”.

El objetivo de la nueva propuesta, de la que Díaz no ha adelantado más por “respeto al diálogo social”, tratará de atraer a los empresarios a un acuerdo tripartido entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, que después deberá ser refrendado en el Congreso. Pero las posiciones, o la falta de ellas, llegan muy enconadas. “Es la primera vez que no hacen ninguna propuesta, bien que lo siento”, ha lamentado la vicepresidenta.

Trabajado había reclamado a los empresarios que presentaran en la reunión de este lunes una propuesta por escrito. Una petición que no fue atendida y que provocó una intervención muy dura del número 2 del ministerio, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, que acusó a los empresarios de acudir a la negociación con una posición “claramente decepcionante” y que supone “una especie de burla al diálogo social”.

Si bien Pérez Rey había señalado este lunes que seguiría “avanzando de la mano” de los sindicatos en una propuesta que, salvo algunos aspectos técnicos, ya tenía el visto bueno de las organizaciones, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha emplazado ahora la evolución de la negociación a la reunión de la próxima semana. “La vocación del ministerio de Trabajo no solamente es dialogar, sino llegar a acuerdos. Estamos plenamente convencidos de que en esta materia también se puede hacer”, ha dicho.

Pese a la mano tendida tras unas semanas de duras acusaciones, en las que Garamendi llegó a acusar al Ejecutivo de perpetrar un “monólogo social” y de asegurar que pediría que se revirtiese la medida cuando cambiase el Gobierno, la vicepresidenta segunda ha destacado que se encuentra “por primera vez con una patronal que no hace propuestas y que habla a los medios”. “Cuando alguien quiere llegar a acuerdos, lo que hace es operar con discreción. Esta semana he sido incapaz de seguir la cantidad de opiniones públicas que está haciendo la patronal sobre una materia en la que no ha puesto un papel encima de la mesa”, ha considerado.

En este sentido, Díaz ha advertido que la reducción de la jornada laboral máxima, de la que se beneficiarán más de 12 millones de personas, “no será fake”. Así, se ha referido a la puerta abierta que han señalado algunas voces desde la patronal, que pasaría por intercambiar esa disminución de horas ordinarias por un incremento legal de las extraordinarias, que han situado en 150 anuales, frente a las 80 actuales. “En España hay más de 6 millones de horas extra a la semana y más de 3 millones son irregulares y no retribuidas. Hacemos horas extra por doquier”, ha descartado la ministra de trabajo.