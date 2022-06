Yolanda Díaz advierte al PSOE de que no puede crear el impuesto a las eléctricas en los Presupuestos y pide actuar ya

“Actuar ya” con un instrumento legislativo concreto o fiarlo a una futura ley de Presupuestos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo apuesta por lo primero, por aprobar ya una nueva figura impositiva que grave los beneficios multimillonarios y récords de las empresas que están haciendo su agosto con la crisis energética. La parte socialista del Gobierno, sin embargo, apuesta por la segunda opción, como se evidenció en un debate al que acudió la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra María Jesús Montero este miércoles en Sevilla.

La responsable de Hacienda afirmaba que “los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de este tipo de nuevas figuras fiscales, por tanto hay que encontrar el vehículo más adecuado”, mientras la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó que el debate sobre este impuesto debía enmarcarse en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, tesis compartida por la titular de Hacienda. “Cada cosa a su tiempo”, indica Ribera.

No obstante, al margen de que los nuevos presupuestos dependen de muchos factores difícil de prever con tantos meses de antelación y de negociaciones a múltiples bandas, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado este jueves en Luxemburgo un argumento más a favor de su tesis y en contra de la defendida por Teresa Ribera y María Jesús Montero: “No es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y no es posible, sencillamente, porque el artículo 134, apartado siete, de la Constitución Española, lo impide. Por tanto, con todo el cariño a la ministra de Hacienda, he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales”.

¿Y qué dice ese artículo 134, apartado 7 de la Constitución? “La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea”.

“El principal problema que tenemos en este momento es la inflación, que está empobreciendo a todo el mundo”, ha dicho Díaz en Luxemburgo a la entrada de un consejo de responsables de Trabajo y políticas sociales de la UE (EPSCO): “El impacto que está teniendo con las clases populares, trabajadoras y medias es fortísimo. Por tanto, nosotros creemos que hay que actuar con prontitud para paliar sus efectos negativos y lo que estamos diciendo es que actuemos ya, que legislemos y pongamos en marcha este mecanismo. Urge que lo hagamos”.

La vicepresidenta segunda ha insistido en la reforma fiscal, bandera de Unidas Podemos dentro del acuerdo del Gobierno de coalición: “Llevamos ya muchísimos meses, casi desde el inicio de la legislatura, con el debate tributario que se va apartando siempre. Pero en este caso sí que quiero despejar la incógnita. No es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por puro mandato constitucional. Nos asiste la razón y hay que legislar con carácter inmediato para crear esta figura impositiva, que sirve para compensar la salida de esta crisis. El debate es cómo salimos de esta crisis, quién paga y quién contribuye más. Y me parece que, en este caso, el mandato constitucional ha de hacerse realidad. Por tanto, siento decirle a mi querida María Jesús [Montero] que no es posible hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Salarios mínimos en la UE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo asiste en Luxemburgo a un consejo de la UE en el que, entre otros asuntos, se dará la aprobación definitiva a la directiva de salarios mínimos, después del reciente acuerdo con los negociadores del Parlamento Europeo. La directiva establece “salarios adecuados” en la UE y llama a reforzar la negociación colectiva.

“Si miráramos hacia atrás, escasamente hace cinco años, quizás no habríamos pensado que un día como hoy veríamos que se aprobaba una directiva que iba a ser tan importante para los trabajadores y trabajadoras europeos”, ha dicho Díaz: “Si hay una herramienta que sirve para combatir la pobreza laboral y las desigualdades retributivas entre hombres y mujeres es justamente los salarios mínimos”.

Yolanda Díaz también se ha referido al informe sobre España elaborado por la Comisión Europea dentro del Semestre Europeo –el mecanismo de gobernanza económica de la UE–, en el que se valoraba la reforma laboral recientemente aprobada en España: “Tenemos una gran satisfacción por el reconocimiento en el informe de país, por parte de la reducción del desempleo y por el aspecto de la estabilidad. Ha valido la pena y en unos meses muy cortos la reforma está desplegando muchos efectos positivos en la población trabajadora de nuestro país, y el hecho de que nos lo reconozcan en el informe de país creo que es muy importante”.