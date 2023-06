Los nuevos trenes rojos que este verano te llevan a la playa

España puede presumir de tener una de las mejores redes ferroviarias de alta velocidad de Europa, tanto por cobertura como por servicios, y desde hace poco la oferta de trenes se ha visto revolucionada con la llegada de Iryo, el primer operador privado español de alta velocidad.

La compañía ha irrumpido en el mercado ferroviario nacional con sus nuevos trenes y la idea de cambiar las cosas, ofrecer servicios personalizados y apostar por una alta velocidad asequible y para todos. Participado por socios como Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, el operador de los nuevos trenes rojos comenzó su andadura en noviembre de 2022 con conexiones entre Madrid-Zaragoza-Barcelona, a las que en diciembre se sumaron las de Madrid-Cuenca-Valencia y ya a finales de marzo de 2023 las de Madrid-Sevilla-Córdoba-Málaga. Aunque todo esto parece que es solo el principio, porque poco a poco, y línea tras línea, sus trenes van ampliando su radio de acción por toda la geografía española. De hecho, este jueves 15 de junio se inaugura la nueva línea hasta Tarragona.

Siguiente parada: las Hogueras de Alicante

Con la alta demanda que tiene el Levante durante el verano, este año quien busque las aguas del Mediterráneo va a tener una nueva alternativa para desplazarse hasta sus cálidas playas. Desde el 2 de junio sus trenes ya conectan Madrid con Alicante, con paradas en Albacete y Cuenca. Y aunque durante sus comienzos ofrecerá cuatro frecuencias diarias —dos por sentido— su oferta no tardará en ampliarse. Desde esa misma fecha el operador ofrece también conexión con Antequera, y a partir del 15 de junio su despliegue de operaciones llegará también a Tarragona. Además, paulatinamente, Iryo seguirá aumentando sus frecuencias hasta tener el 100% de su flota operativa antes de que acabe el primer semestre del año.

Con la llegada a Alicante la nueva compañía ferroviaria busca ofrecer un transporte alternativo con el que cubrir los numerosos desplazamientos que se realizan hasta esta zona desde Madrid en los meses de verano, por lo que llega justo a tiempo para celebraciones tan importantes como las Hogueras de San Juan. Con sus trenes, y con billetes flexibles que comienzan incluso en los 18 euros, quien se desplace desde la capital española podrá llegar a la costa mediterránea en menos de dos horas y media.

Esos detalles que buscan la diferencia

A pesar de su juventud, Iryo se ha hecho conocer en un tiempo récord. Y no solo quiere llamar la atención con sus nuevos trenes de llamativo diseño, sino también mediante un servicio que busca marcar la diferencia en el mercado. De manera que para satisfacer las diferentes necesidades de cada uno de sus viajeros, Iryo ha diseñado cuatro clases de confort: Infinita Bistró, Singular Only YOU, Singular e Inicial. Todas ellas orientadas a satisfacer tanto las necesidades de los viajeros de ocio como de negocio. Cada una con sus peculiaridades, pues mientras que Infinita Bistró y Singular Only YOU ofrecen espacios de trabajo en grupo y el mayor espacio entre asientos del mercado, Singular busca la mejor relación calidad-precio e Inicial la opción más económica para quienes prefieran cuidar su bolsillo.

Más que un viaje, una experiencia gastronómica

En Iryo quieren que sus viajes no solo sean un desplazamiento en tren, sino también toda una experiencia gastronómica, por lo que han puesto especial cuidado en su oferta de comidas con el lanzamiento de Haizea, una marca propia de gastronomía local a bordo. Quienes hayan elegido su tarifa con la opción Infinita Bistró podrán disfrutar de servicio en el asiento en el que elegir entre más de tres menús y degustar una variedad de vinos de D.O. Por otro lado, a las tarifas Singular Only YOU, Singular e Inicial, se puede añadir el Menú de Mercado durante el proceso de compra que será servido en el asiento, además, cómo no, de un servicio de bar móvil durante el viaje. Pero eso sí, cualquier pasajero de cualquier tarifa, siempre tiene disponible la zona gastronómica Bar Haizea, con oferta de tapas y productos locales.

Flexibilidad como ningún otro

Para que sus pasajeros puedan hacer frente a posibles imprevistos, Iryo presume de ser el único operador ferroviario y de movilidad que ofrece a sus viajeros billetes flexibles sin tarifas restrictivas en las que los clientes pierdan su dinero. De manera que todos sus billetes son flexibles a todo tipo de cambios, e incluso existe la posibilidad de ampliar esa flexibilidad a través de la modalidad Abierta, que permite cambios en las tres tarifas superiores sin ningún tipo de coste, incluida la pérdida del tren, que se cambia por un viaje nuevo. Y para que sus clientes puedan planear sus viajes con tiempo, la compañía ya tiene a la venta sus billetes para todo 2023.

Multimodalidad para viajes combinados

Para los que quieren ir más allá de las vías, Iryo ha anunciado sus primeros grandes acuerdos con compañías del sector turístico y transporte para ofrecer billetes y experiencias de viaje combinadas. Y esto, entre otras cosas, significa que sus billetes darán acceso gratuito a la red de Cercanías de las ciudades en las que opera. Pero habrá más, porque también está negociando acuerdos de código compartido con otras compañías y alianzas aéreas, así como con servicios de taxi y otros medios de transporte público en las principales ciudades españolas.

Y una flota sostenible e innovadora

Sabemos que el tren es el medio de transporte colectivo más verde de todos y en Iryo no iban a ser menos. Sus nuevos trenes eléctricos de última generación son fabricados con un 95% de materiales reciclables, se propulsan con energía 100% renovable y logran contener las emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro en 28 gramos, lo que supone un ahorro de alrededor del 80% de dióxido de carbono por persona y trayecto. Pero incluso para ir un paso más allá en sostenibilidad, la compañía permite involucrarse a sus clientes pudiendo añadir un ‘complemento verde’ con el que compensar su huella de carbono.