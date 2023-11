Protecció Civil farà sonar aquest dimecres les sirenes de risc químic del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental

Aquest dimecres, 15 de novembre, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya activarà les sirenes de risc químic del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental a les 11 hores, i simultàniament enviarà alertes als telèfons mòbils que estiguin a la zona. L’objectiu de la prova és comprovar que les sirenes i les alertes funcionen correctament i, alhora, familiaritzar la població amb els sons d’avís. En total s’activaran 40 sirenes de risc químic de 16 municipis i es calcula que abastarà una àrea de 470.000 persones.

L’activació de les sirenes es preveu sempre i exclusivament en cas que calgui el confinament de la població amb motiu d’un accident químic greu. Les sirenes estan situades en llocs que poden quedar afectats per una emergència, segons els plans de protecció civil per emergències químiques, PLASEQTA per Tarragona, i PLASEQCAT per la resta de Catalunya.

Les 40 sirenes de risc químic que sonaran el proper 15 de novembre estan ubicades a 16 municipis:

Baix Llobregat, 26 sirenes

Abrera, dos sirenes

Cornellà de Llobregat, dos sirenes (barris Centre, Riera i Almeda)

Esparreguera, una sirena (Urbanització Can Vinyals)

Martorell, cinc sirenes

El Prat de Llobregat, cinc sirenes

Olesa de Montserrat, dos sirenes

Sant Andreu de la Barca, una sirena

Sant Boi de Llobregat, tres sirenes

Sant Feliu de Llobregat, una sirena

Sant Joan Despí, dos sirenes

Santa Coloma de Cervelló, una sirena (Colònia Güell)

Viladecans, una sirena (barris orientals – meitat est)

Barcelonès, vuit sirenes

Barcelona, cinc sirenes (Zona Franca i Port de Barcelona)

L’Hospitalet de Llobregat, tres sirenes (barris Centre, Can Serra, Sant Feliu i Bellvitge)

Vallès Occidental, sis sirenes

Castellbisbal, tres sirenes (Urbanització Costa Blanca i zones industrials)

Terrassa, tres sirenes (zona Can Parellada i polígons industrials al sud)

A més, es preveu que aquestes sirenes també se sentin a zones industrials —no urbanes— dels municipis del Papiol, Rubí i Sant Cugat del Vallès, per la seva proximitat.

A l’àrea de la prova s’ubiquen 39 indústries de risc químic incloses en el PLASEQCAT amb motiu de la presència de quantitats importants de substàncies perilloses.

L’activació de les sirenes es preveu en cas que calgui el confinament de la població per un accident químic greu

Alertes al mòbil

Una novetat que s’incorpora aquest any és que la població, a més d’escoltar la sirena, també rebrà una alerta al mòbil informant de l’inici de la prova i l’activació de les sirenes. Aquesta alerta també pot arribar a alguns municipis limítrofs dels municipis on s’ubiquen les sirenes i concretament:

Vallès Occidental: Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Ullastrell

Baix Llobregat: Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern

Es calcula que la zona de recepció de l’alerta al mòbil abastarà una àrea de 660.000 persones. Els dispositius mòbils d’última generació tenen activada per defecte la recepció de les alertes. Són els Android versió 11 o superior i els iOS versió 15.6 o superior. En el cas dels mòbils més antics, cal configurar-los per rebre els avisos d’emergència seguint aquestes instruccions.

Com sonaran les sirenes?

El so d’inici de les sirenes per risc químic són tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de cinc segons. Quinze minuts després de l’activació del simulacre, es tornaran a activar les sirenes amb el so de fi d’alerta, que és un senyal continu de 30 segons, i finalitzarà la prova.

El simulacre no requereix dur a terme el confinament, tot i que Protecció Civil anima a fer-ho per practicar les mesures d’autoprotecció. En cas real d’accident químic, cal tancar-se a l’edifici més proper, tancar portes, finestres i qualsevol ventilació a l’exterior, i quedar-s’hi fins que s’acabi l’avís.

Enquesta per avaluar el funcionament

D’altra banda, i amb l’objectiu d’avaluar el funcionament de les proves d'alertes, s’ha preparat una enquesta en línia amb un qüestionari breu per tal que la ciutadania pugui reportar problemes per escoltar adequadament la sirena o per rebre l’avís al mòbil. Es pot accedir a l’enquesta a través d’aquest enllaç.

Les sirenes de risc químic de Catalunya estan ubicades a les zones vulnerables que els estudis de seguretat industrial determinen que poden quedar afectades greument per un accident químic. Per saber quines són, podeu consultar el Mapa de Protecció Civil de Catalunya. Més informació a: interior.gencat.cat/riscquimic