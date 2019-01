La empresa de transporte público de Sevilla lanza una campaña para sensibilizar a los usuarios: "Tussam es de todos"

81 millones de viajeros en 2018, 19 millones de kilómetros, 5.000 horas de servicio mecánico, 300.000 consultas de atención al cliente. Son algunas de las cifras que la empresa pública Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) va a mostrar a la ciudadanía de la capital andaluza para poner en valor el trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, con el rostro de estos empleados y sus nombres. Y, tras estos números, una empresa que "es de todos".

Con esta idea enlazan también para lanzar un segundo mensaje a los sevillanos y sevillanas: "Tussam es de todos, cuida lo que es tuyo".

Como reconocen los responsables de la campaña, se trata de "implicar a los ciudadanos en el mantenimiento de los elementos que conforman la empresa: autobuses, tranvías, mobiliario urbano, etc". La implicación no se limita a reconocer el trabajo de los empleados de Tussam o cuidar este transporte, si no que hace necesario divulgar la "normativa vigente", es decir, las normas de buen uso de los autobuses y tranvías de Sevilla: qué es lo que se puede hacer y no antes de subir al autobús, en el interior, al bajar; cuando y cómo entran los carritos de bebé, y qué opciones tienen las personas con movilidad reducida o que viajan con una silla de ruedas. Porque si Tussam "es de todos", todos somos responsables de lo nuestro.