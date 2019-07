Badajoz quiere conocer el protocolo antes de decidir sobre tumbas islámicas

El Ayuntamiento pacense quiere conocer el protocolo firmado entre la Junta de Extremadura y la Unión de Comunidades Islámicas antes de abordar la petición del imán de Badajoz, Adel Najjar, de que se ceda un espacio en el cementerio municipal para enterramientos según el rito musulmán.

El portavoz del Consistorio, Ignacio Gragera, ha explicado que esta semana se producirá una reunión entre el alcalde, Francisco Javier Fragoso, y Adel Najjar para abordar este tema.

El Ayuntamiento quiere ver primero el protocolo firmado para conocer "en qué va a consistir la modificación legislativa", y a partir de ahí determinar si con esos cambios "es posible atender las reclamaciones" de la comunidad islámica pacense.

Sin tener certezas del contenido exacto del protocolo, el Ayuntamiento no tiene de momento "una postura oficial al respecto" en relación a la solicitud de Najjar, aunque Gragera ha recordado que los cementerios son aconfesionales en España y, por tanto, "será complicado reservar un espacio concreto a una confesión específica".

Casos anteriores

Sobre todo si se tiene en cuenta que han existido "diferentes usuarios que en atención a sus confesiones no han recibido en tiempos anteriores un tratamiento diferenciado", ha dicho, para añadir que "reservar un espacio concreto a una confesión determinada no respeta el criterio mantenido en los últimos años, y quizá no sea bueno".

Además, según ha recordado, una de las cuestiones que establece el rito islámico es que "los hombres sean enterrados por hombres, y las mujeres por mujeres", y en el caso de Badajoz existe un personal municipal que "debe atender a todos los enterramientos, independientemente del sexo de la persona fallecida".

No obstante, el Consistorio quiere llegar a un acuerdo "satisfactorio" y hacer los esfuerzos necesarios si la comunidad islámica puede acceder a un enterramiento "en condiciones válidas y que cumplan con sus ritos".

Ignacio Gragera no ha querido valorar las declaraciones del concejal de Vox y su aliado en el gobierno, Alejandro Vélez, en contra de la cesión de una parcela en el cementerio para la comunidad musulmana.