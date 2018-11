El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata no irá a la manifestación del 18-N

La situación del ferrocarril en Extremadura es lo suficientemente grave como para no jugar con ella y convertirla en un motivo de disputas frívolas e interesadas. Por eso nosotros intentaremos ir al grano.

En Extremadura se eliminó en 1984 el Tren Ruta de la Plata y la conexión por Valencia de Alcántara con Portugal en 2012 (ambos siempre completos) a la vez que el resto de líneas se abandonaron a su suerte. Así, ahora estamos sin conexión con el Norte y Portugal, sin tren de ningún tipo al norte de Plasencia, con conexiones insuficientes y deficientes a Sevilla y Huelva y con unas infraestructuras y trenes que no permiten viajar a más de 80 km por hora con medias de 40 y que se accidentan un día sí y otro también.

La situación es tan vergonzosa que todo el mundo se siente obligado a escandalizarse y a movilizarse por un tren digno, incluso los responsables de esta situación. Nos parecería bien que se escandalizaran si inmediatamente después se pusieran manos a la obra para resolver la situación, pero no, se escandalizan, se movilizan con el dinero de los contribuyentes (100.000 € de las dos Diputaciones) y todo para seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo hasta ahora y que nos ha traído hasta aquí: invertir miles de millones en el AVE y menospreciar cientos de millones en el convencional, el tren de tod@s.

Que nadie se despiste, la manifestación del día 18 no es por un tren digno, es para que se acelere la construcción de la infraestructura AVE que lleva gastado más de 1000 millones de euros, que se lleva el 70% de la inversión, que utiliza el 4% de los usuarios del tren y que es el causante del abandono del tren convencional que solo se lleva el 20% restante y que utilizan la mayor parte de los usuarios, cuando hay tren, claro. Si además sabemos que por esa infraestructura AVE va a pasar un tren convencional que puede circular perfectamente por la línea actual modificada a los efectos, cualquiera puede entender que esa construcción no tiene otro sentido que favorecer los bolsillos de las empresas que la construyen, mientras la gran mayoría de extremeños no tenemos un tren digno ni indigno que utilizar.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que hay dos modelos de ferrocarril, el del AVE y el del tren convencional. El Pacto por el Ferrocarril defiende el primer modelo y el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata defendemos el segundo, por lo que pedimos una Moratoria en las obras del AVE y una Auditoría para conocer con exactitud cómo se han gastado nuestro dinero. Hay que elegir: o AVE o Tren Convencional, porque el exagerado avance del AVE está directamente relacionado con el decaimiento del tren Convencional. Cuando Vara dice que los extremeños solo queremos lo que tienen los demás, se está refiriendo al AVE, sin mencionar que “los demás” tienen AVE porque se lo han impuesto y no porque lo hayan pedido. Igualmente, la lucha por el tren convencional y contra el despilfarro del AVE, se da en toda España, como sabemos muy bien en el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata que participamos en la Coordinadora Estatal por el Tren Público Social y Sostenible en la que coincidimos con Plataformas de toda España que plantean exactamente lo mismo que nosotros: Moratoria y Auditoría AVE, que se invierta en el Convencional para que puedan circular trenes de altas prestaciones, se pueda transportar mercancías y se recuperen las líneas cerradas como, en nuestro caso, el Ruta de la Plata.

Por eso no se entiende que el problema de algunos para ir a la manifestación del 18, sea el lugar que ocupen en la manifestación, o que otros vayan aunque no estén o se hayan salido del Pacto por el Ferrocarril , solo por no quedar fuera de la foto por el tren de Extremadura, al margen de qué tren sea ese y lo que pueda suponer para avanzar o no en el desarrollo de un ferrocarril digno de verdad y que no puede ser otro que el de las mayorías, el que vertebra territorios, transporta mercancías, potencia las comarcas ayudando a evitar la despoblación de Extremadura a la vez que, representando lo que es economía circular, supone un avance en la lucha contra el cambio climático.

Y por eso también, nosotros queremos dejar claro que no vamos a la manifestación, no por detalles molestos o diferencias menores, sino porque estamos totalmente en contra del modelo de ferrocarril que se reivindica y porque no nos creemos que el PSOE y el PP de Extremadura sea diferente al nacional, como lo prueba, por otra parte, el que defiendan lo mismo aunque con más prisas, faciliten achatarramientos y se opongan a iniciativas parlamentarias en favor de la Apertura del Tren Ruta de la Plata.

Para el Movimiento TRP la manifestación del día 18 en Cáceres y la del 17 en Madrid, no es más que un intento desesperado, del PSOE y del PP para que parezca que la situación vergonzosa del ferrocarril en Extremadura no tiene nada que ver con ellos, algo totalmente fuera de la realidad. En el Norte de Extremadura y con la aquiescencia y compromiso del Pacto por el Ferrocarril y de la Junta, vemos como, mientras se manifiestan para que se aceleren las obras AVE, se están quitando las vías del Ruta de la Plata, cambiado tren por vías verdes en un remedo del timo de la estampita, y más teniendo en cuenta que en estas sierras hay muchas cañadas y caminos sin uso.

Por otra parte, Fomento ha dicho que licitará más de 600 M€ “de aquí a finales de año y en los primeros meses” de 2019, y de ellos solo 60 irán destinados a la mejora del tren convencional mientas la infraestructura AVE para un NO AVE, se llevará 540. Eso supone unos arreglillos en el convencional -imprescindibles por otro lado si se quiere evitar el escándalo de las continuas El Tribunal de Cuentas europeo dice lo siguiente “La calidad de la evaluación de las necesidades reales en los Estados miembros es escasa, y no se suele dar la debida consideración a la solución alternativa de modernizar las líneas convencionales existentes, a pesar de que el ahorro conseguido al utilizar esta opción puede ser importante. La decisión de construir líneas de alta velocidad a menudo se basa en consideraciones políticas, y por lo general no se recurre a análisis de costes-beneficios como instrumento para sustentar una toma de decisiones rentable”. Aunque la Unión Europea tiene su responsabilidad en la política española del Todo-AVE al haber ayudado a su financiación con el 50% del presupuesto de la alta velocidad para toda Europa, el Tribunal de Cuentas se lo afea diciendo lo mismo que defendemos nosotros. Pero las administraciones responsables nada argumentan a esto.

Por todo ello el MTRP no irá a la manifestación del 18-N que consideramos un engaño al pueblo de Extremadura, al que llaman a defender los intereses de una minoría haciéndole creer que están defendiendo un tren digno.