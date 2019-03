PSOE cambia la mitad de sus listas a la Asamblea, a las número dos, y SIEx pierde representación

El PSOE regional ha aprobado este lunes sus candidaturas a la Asamblea de Extremadura, al Congreso y el Senado, con un resultado que supone una renovación del 50% en el Parlamento regional, y casi total en las de las Cortes Generales, y que se someterán a los ciudadanos el 28 de abril para estas últimas, y el 26 de mayo para las autonómicas.

Fernández Vara por Badajoz y el secretario provincial de Cáceres Miguel Morales, vuelven a encabezar la listas, pero cambian sus números dos en estas candidaturas cremallera hombre-mujer, así Ángeles Ugalde que abandonó el partido desaparece en Badajoz, y Lara Garlitos baja al 4 en Cáceres.

Les sustituyen respectivamente Estrella Gordillo, secretaria de organización provincial en Badajoz, y Blanca Martín, actual presidenta de la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado la inclusión de ex militantes de Socialistas Independientes de Extremadura, que ha acordado disolverse e integrarse en el PSOE, baja considerablemente respecto a hace cuatro años que hubo coalición; ese partido tenía actualmente dos diputados por Badajoz y uno por Cáceres pero puede quedarse en la tercera parte, solo uno, si se cumplen las propias encuestas del partido y se retrocede en escaños: solo habría una persona segura, por determinar, que va el 10 por Badajoz, mientras que se prevén otros dos huecos pero en lugares que en principio no saldrían, un 19º por Badajoz y un 12º en Cáceres (la encuesta atribuye también 12 pero otros estudios lo desmienten).

Hace cuatro años los socialistas sacaron 30 en total, 18 por Badajoz y 12 en Cáceres.

Provincias

En la lista de Badajoz destaca la presencia en el quinto lugar del ex presidente de la Diputación y alcalde de Llerena Valentín Cortés, y la de, en lugar que no sacaría escaño, el 23, del actual presidente provincial y alcalde en Villanueva de la Serena, Miguel Gallardo. Desaparece un histórico que entra en edad de jubilación laboral, Francisco Macías, ex alcalde de Zafra y el único diputado que lo es desde que se constituyó el Parlamento regional en 1983, ha estado por tanto 36 años.

En el lugar 21 aparece el director del gabinete de la Presidencia de la Junta, Carlos Rodríguez Jiménez, ex consejero de Juventud y Deportes con Vara 2007-2011.

En Cáceres resalta en el número 3 el líder local del partido en la capital, Vicente Valle, y la ausencia de Eva Pérez, ex consejera de Educación con Vara hace 12 años pero que se le enfrentó en primarias a la secretaría regional el año pasado.

Congreso y Senado

El portavoz actual del PSOE en la Asamblea y ex secretario regional de CCOO, Valentín García, será el número uno al Congreso de los Diputados por Badajoz, seguido de María Isabel García (concejala en Badajoz), y en Cáceres la secretaria local del partido, Ana Fernández encabeza seguida del actual diputado César Ramos.

Desaparece de la lista pacense Ignacio Sánchez Amor, actual secretario de Estado de Política Territorial, y que irá al Parlamento Europeo.

Para el Senado los dos primeros por Badajoz son María Macías, actual diputada autonómica y portavoz de agricultura, y Baldomero Espinosa, y en Cáceres Miguel Nacarino y Maribel Moreno Duque.