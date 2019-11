Retraso en el AVE Badajoz-Plasencia, que no estará hasta finales de 2020 según el Club Sénior

La construcción del trazado ferroviario de alta velocidad Badajoz-Plasencia lleva un retraso de un año según los planes previstos, de manera que los trenes no podrán circular por él hasta finales de 2020 o principios de 2021, y la electrificación aún tardaría un año más, hasta finales de 2021 o 2022.

Así lo dice el cuarto informe de seguimiento de las obras, hecho por el Club Sénior de Extremadura y presentado este martes en Mérida, que en general añade que el trazado completo entre Badajoz y Madrid no estará hasta 2027 o 2028 habida cuenta de la marcha del proyecto en tierras de Toledo.

El ingeniero Antonio González, de ese club de profesionales, resume que “vamos avanzando, a un ritmo más rápido del previsto según los antecedentes de esta línea, pero algo más lento de lo que desearíamos”.

“Lo más probable” es que la plataforma entre Badajoz y Plasencia no esté terminada, y puedan circular los trenes, hasta finales de 2020 o principios de 2021, y la electrificación no quede hecha hasta finales de 2021 o principios de 2022, lo que supone todo ello un retraso “preocupante” aunque “no muy grave” dada las vicisitudes de la línea, que según ese Club no ha experimentado un impulso hasta que empezaron las movilizaciones populares, y especialmente la de noviembre de 2017 en Madrid.

Aunque circulen los trenes, el trayecto dentro de Extremadura y hasta Madrid, tardaría media hora más de lo normal debido a que no está prevista la construcción de las nuevas estaciones de Mérida y Plasencia, fuera de las ciudades, lo que obligará a hacer recorridos de un total de 34 kilómetros para entrar y salir de ellas ya que están en fondo de saco; estaban incluidas en el proyecto original de hace años “pero han desaparecido”.

Mientras no se hagan esas nuevas estaciones, de Badajoz a Madrid se tardarán 30 minutos más de lo exigible.

Plasencia-Madrid

El tramo posterior, Plasencia-Navalmoral/Talayuela, está totalmente terminado o en obras a excepción del tramo urbano de Navalmoral, y se espera que entre en funcionamiento en 2023 o 2024, según otro ingeniero del club, Norberto Díez.

Luego está el tramo hasta Madrid, que discurre mayormente por la provincia de Toledo, del que se está redactando el estudio informativo, que deberá estar acabado el año que viene y dirá cuál es la mejor solución para pasar por Toledo capital; el Club Sénior considera “muy probable” que pueda estar en servicio en 2027 o 2028.

Solo en ese momento se podría ir desde Badajoz a Madrid por una verdadera línea de alta velocidad, electrificada, ya que se cambiarían los raíles para adaptarlos al ancho internacional.

Estos profesionales han advertido además del “cuello de botella” actual de la línea que es usar a partir de la estación toledana de Pantoja un recorrido que incrementa en 30 minutos el viaje, ya que los trenes de Extremadura circulan por una vía convencional que comparten con los de cercanías por Fuenlabrada y Leganés, y proponen como solución un intercambiador de ejes que los meta en Madrid por la línea de alta velocidad, de ancho internacional o AVE.