La llegada de la Universidad Católica de Ávila a Plasencia “se ha desinflado”

El obispo de Plasencia, José Luis Retana, ha afirmado que el proyecto de implantación en la capital del Jerte de un centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) está parado en la actualidad debido a las incógnitas que existen sobre si podrá salir adelante.



El proyecto consistía en reformar la antigua sede de los juzgados de Plasencia (Casa del Deán y Palacio del Doctor Trujillo), de titularidad municipal, para ubicar allí, en principio, dos grados de Educación y Psicología de forma presencial.



Con este fin, la UCAV, el Obispado y el Ayuntamiento llegaron el año pasado a un primer acuerdo que contemplaba la cesión de los antiguos juzgados por parte del Consistorio, de tal forma que sería la universidad la encargada de financiar la reforma de los palacios con arreglo a sus necesidades docentes.



Es precisamente el importe de la obra y quién debe finalmente financiarla uno de los motivos por lo que la llegada de la UCAV a Plasencia "se ha desinflado", ha indicado el prelado placentino este jueves en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas.



"El paso previo sería hacer una obra en el edificio, una obra que vale lo suficiente para que nos hayamos asustado un poco y no arriesgar sin saber que la cosa al final va a llegar a buen puerto, por eso de momento el proyecto está parado y ya veremos cómo lo retomamos", ha detallado José Luis Retana.

Estudios que ya hay

Otro de los escollos que presenta la propuesta de la UCAV es que las titulaciones que supuestamente podrían cursarse en Plasencia ya forman parte de la oferta formativa de la Universidad de Extremadura.



El propio presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró a este respecto que es necesario plantear que los proyectos formativos que lleguen a la región puedan aportar valor añadido, itinerarios formativos que no existan, ser complementarios a los existentes o dar respuesta a las nuevas demandas que puedan surgir.



"Ahora bien, si me dice que se quiere instalar y viene solo con dos titulaciones que ya las tenemos, para que se dividan los alumnos y unos que paguen y otros no, pues no me parece la mejor de las propuestas, y como no creo que sea esa, cuando entre el proyecto tendremos la oportunidad de plantear el tema", agregó.



En este sentido, Retana ha reconocido que la UCAV "puede presentar lo que tienen", y admitido hace un año que el proyecto de la UCAV resultaba "un poquito pobre para que sea atractivo" para la Junta de Extremadura.



El prelado destacó que existe un "pequeño problema" para la llegada de la UCAV a Plasencia y es que la institución académica "presente un proyecto atractivo y que la Junta de Extremadura lo acoja y lo acepte".