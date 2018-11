Vara: lo que tiene que hacer España es “poner el tren en la frontera”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reprocha que las cumbres hispano-lusas sin presencia de las comunidades autónomas terminan con "enunciados muy generales que no llegan a ninguna parte", como ha ocurrido en la reciente de Valladolid.



En respuesta a una pregunta del PP en el Pleno del Parlamento extremeño, Fernández Vara ha indicado que define "negativamente" esta pasada cumbre, como la "anterior y la del año que viene", por la ausencia en ella de los gobiernos autonómicos, una decisión que adoptó el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy.



Tras precisar que las cumbres hispano-lusas "no tienen color, no son socialistas o populares", ha manifestado que tienen que volver a estar presentes en ellas las comunidades autónomas "si es que se quiere hablar de las cosas que verdaderamente interesan a las personas".



Vara ha insistido en que él trabajó en la unidad de acción cuando gobernaba Rajoy y lo sigue haciendo cuando al frente del Gobierno está el socialista Pedro Sánchez, para reivindicar unas infraestructuras ferroviarias dignas para Extremadura, y ha considerado esa unidad esencial para luchar por las necesidades que tiene la región.



Con respecto a las declaraciones previas a la cumbre efectuadas por el primer ministro de Portugal, António Costa, sobre la conexión ferroviaria entre Lisboa y Madrid por Extremadura, el presidente extremeño ha recordado que la línea se ha empezado a construir este año en el país vecino, aunque aún no han decidido qué tipo de ferrocarril circulará por ella, y lo que tiene que hacer España "es poner en la frontera nuestro tren".



La portavoz del PP, Cristina Teniente, ha criticado que en la pasada cumbre de Valladolid “no haya habido ningún compromiso en materia”