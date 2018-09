La segunda jornada de negociaciones en Galvacolor resulta “poco productiva”

La segunda ronda de negociaciones que ha tenido lugar este martes en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros en relación al expediente de despido colectivo presentado por Galvacolor, que afecta a 88 trabajadores, ha resultado “poco productiva”.

Así lo traslada a este diario el secretario general de FICA-UGT, Miguel Talavera, quien explica que las conversaciones se retomarán la próxima semana, donde los sindicatos volverán a plantear como línea roja que se recoloque al mayor número de trabajadores posibles en otras empresas del Grupo Gallardo.

Las tres fuerzas sindicales que forman parte de la mesa negociadora- CC.OO, UGT y CSIF - continuarán defendiendo las recolocaciones. “Es importante que la empresa absorba el mayor número de trabajadores afectados”, insiste Talavera antes de reconocer “leves movimientos” que han logrado en el segundo encuentro mantenido con la dirección.

Al respecto, ha apuntado que de 6 trabajadores que la empresa preveía dejar en la planta de galvanizado este martes se ha comprometido a mantener a 10 para dar salida a excedentes.

Y en cuanto a las indemnizaciones, también han logrado un “leve avance” al incrementarse las mismas de 20 días por año trabajado, como figuraba en el expediente y fija la ley, a los 30 días que ahora ofrece la empresa.

No obstante los sindicatos no se mostrarán conformes en este punto” hasta que no se llegue a los 33 días de indemnización”, agrega.

Durante las conversaciones también se ha abordado la creación de una bolsa de empleo para que los afectados “sean los primeros” en optar a futuros empleos dentro del mismo grupo empresarial.

"Poco que hacer"

En relación al papel que ha de jugar la Junta en la situación de Galvacolor, desde FICA-UGT, indican que la Administración regional “tiene poco que hacer” y escaso margen de maniobra si no se da previamente un acuerdo entre comité de empresa y dirección, aunque se demande a la misma como mediadora.

Así, Miguel Talavera explica que las declaraciones del sindicato CSIF en relación a que el Gobierno regional tenía que dar “un paso al frente” para evitar los despidos, “denotan cierta falta de experiencia en negociación privada”, por parte de este sindicato.

“La Junta poco puede hacer aquí aunque actué de mediadora; y en ningún momento hemos pedido la mediación”, insiste.

Junta

Por su parte, la portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña, en la misma línea aclaraba a preguntas de los medios que el Gobierno regional no puede intervenir hasta que sindicatos o empresa no decidan solicitar formalmente la mediación de la Administración regional, lo que no ha sucedido hasta la fecha.

Rosiña ha explicado que CSIF “conoce perfectamente” que es necesaria esa petición para que la Junta pueda intervenir, “tal y como establece la ley”.

La portavoz ha añadido, que "en cualquier caso", el Gobierno regional confía en la negociación, "donde cada uno tiene que hacer su papel", para que "al final la salida sea la mejor posible para esos 80 trabajadores que planteaba el ERE inicial", según ha reiterado.

Aun quedan reuniones pendientes antes de agotar el mes de plazo que hay para seguir negociando.

El próximo lunes los sindicatos volverán a reclamar la incorporación como eventuales en otras empresas del Grupo Gallardo de los trabajadores afectados por el expediente de despido.