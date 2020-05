El sindicato médico SIMEX anuncia movilizaciones por la paralización de la subida de 2% a los empleados públicos

El Sindicato de Médicos de Extremadura (SIMEX) ha anunciado la convocatoria de movilizaciones por la decisión de la Junta de no cumplir con el incremento del 2 por ciento de subida salarial pactado para los empleados públicos.

"Cuando se aplaudía y se elogiaba a los profesionales sanitarios, por su contribución en la contención del virus, sin los medios adecuados y exponiendo a sus familias, no nos explicaban todo esto", critica el SIMEX, que añade que aunque "el virus no entiende de fronteras, no hay justificación posible ante las existentes entre las retribuciones de las diferentes CCAA".

En una nota de prensa afirma que "una vez más", Extremadura no podrá competir con el resto de CCAA, y destaca que sólo tres CCAA en el Estado Español no han aplicado, a día de hoy, este incremento en el salario de su trabajadores y una de ellas Extremadura.

Por ello señala que "no queda otra, después del cansancio físico y psíquico, al que la pandemia ha sometido a los profesionales sanitarios, que retomar fuerzas y defender lo que nos corresponde". "El confinamiento se traslada a la calle", anuncia el SIMEX.