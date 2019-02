Dos empresas de la región, en la Feria Mundial del Móvil de Barcelona

Red.es albergará a 94 empresas nacionales, dos de ellas extremeñas, en los dos pabellones institucionales que la empresa pública coordinará durante el Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en Barcelona del 25 de febrero al 1 de marzo.



El primero de los pabellones se encontrará en el Mobile World Congress y contará con 56 empresas de varias Comunidades Autónomas: dieciocho en Cataluña, dieciséis en la Comunidad de Madrid, ocho de Galicia, cinco de Andalucía, tres de Comunidad Valenciana, dos de Extremadura, dos del País Vasco y una de Aragón y Castilla-La Mancha.



Las otras 38 "startups" formarán el Pabellón de España en la feria Four Years From Now (4YFN), el equivalente al MWC del emprendimiento, y contará con empresas andaluzas, catalanas, canarias, gallegas, murcianas y valencianas.



Es el séptimo año que Red. es organiza la representación española y ha contado con la colaboración del ICEX, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).