La Comunidad incrementará las pruebas del COVID-19 con la llegada de hasta 30.000 nuevos test rápidos

La comunidad de Extremadura incrementará las pruebas del coronavirus entre la población con la llegada de entre 20.000 y 30.000 nuevos test rápidos, que permitirán tener una radiografía más exacta del número de personas infectadas.

La próxima semana llegarán los nuevos test dentro del reparto de un millón de dispositivos del Gobierno entre las regiones. Extremadura ha hecho hasta el momento 8.000 test.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha explicado que habrá colectivos prioritarios a la hora de hacer las pruebas, como son los mayores que se encuentran en las residencias.

En torno a los test Vara ha explicado que hay que ser cautos y seguir las pautas de las autoridades sanitarias y los epidemiólogos, ya que existe un periodo ventana entre el contagio y el positivo. Prevé que aumenten las estadísticas de contagios con la detección de personas que pasan la enfermedad sin síntomas, pero que son un foco de propagación.

Guillermo Fernández Vara, en la conferencia de los presidentes regionales con Pedro Sánchez Junta de Extremadura

Conferencia entre Sánchez y las CCAA

El jefe del Ejecutivo extremeño ha comparecido este domingo en una rueda de prensa por videoconferencia para explicar los asuntos abordados en la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos.

Vara ha destacado que todos los presidentes regionales han respaldado de manera unánime la prórroga de las medidas del estado de alarma. También ha habido un respaldo común en la reclamación de eurobonos a Europa, que a su juicio debe colaborar en la salida de la crisis. Entre otras medidas proponen un mecanismo de mutualización de la deuda.

Ha querido desmentir que se estén manipulando los datos de personas fallecidas, como había sugerido el presidente regional del PP, José Antonio Monago. Ante esto ha subrayado que en Extremadura sí se están contabilizando la cifra de personas mayores que han muerto en en residencias, a diferencia de otras regiones.

Baja el crecimiento de contagios

En su comparencia ha explicado que hasta el momento hay 2.047 positivos acumulados, lo que representa un crecimiento de 3,5 por ciento, frente al 20 por ciento de semanas atrás. Subraya por ello que las medidas del estado de alarma han surtido efecto en Extremadura.

La cifra de hospitalizados y pacientes en UCI se mantiene estable, lo que permite tener capacidad de respuesta en caso de que se produjera un brote masivo con nuevos ingresos.

Ha hecho un llamamiento a seguir con el confinamiento, porque “esto no está ni mucho menos estabilizado”. “Los datos son mejores, indiscutiblemente. Esto indica que si seguimos haciendo las cosas bien, y se consolidan estos resultados durante la semana que viene, podremos decir que se ha estabilizado la situación y la circunstancia”.

Residencias de mayores

En estos momentos hay 53 residencias con casos positivos en 40 municipios y se acumulan 307 contagios entre los mayores, a los que se suman 142 fallecimientos relacionados con estas causas.

Hay un total de 109 aislados y 85 hospitalizados, a los que hay que sumar la treintena que permanecen en la clínica privada Quirón y el hospital San Francisco, hasta los 119 hospitalizados.

Fernández Vara ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “no tomen decisiones conservadoras respecto a la salud y acudan al médico si sienten dificultades” Junta de Extremadura

“La unidad, una obligación”

Para Vara es indispensable mantener la unidad en estos momentos bajo una “obligación personal, moral y ética de poner en común lo que nos une y no lo que nos separa”.

Se ha referido a “ese clamor de alcanzar un acuerdo que no oímos, porque la gente está confinada en sus casas, pero que sí sentimos”. Advierte que “la ciudadanía no perdonará a aquel que no arrime el hombro para lograr un Pacto de Estado” frente a la crisis del coronavirus.

Así ha recordado que los Pactos de la Moncloa firmados en el año 1977 conllevaron a un acuerdo económico porque hubo un pacto político y en estos momentos, ha sostenido.

Incide en que toca de nuevo renunciar a lo que diferencia porque “esto no es un ya veremos, esto es lo lograremos si somos capaces de entender que este es el momento más importante de la vida política de cada uno de los que nos dedicamos a esto”, informa la Junta en un comunicado.

Llamamiento a la ciudadanía

Por otro lado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “no tomen decisiones conservadoras respecto a la salud y acudan al médico si sienten dificultades”, tras percibirse una disminución en la afluencia de pacientes a las consultas médicas por otras patologías porque “para ello está el sistema de salud y para ello está lo suficientemente preparado”.

En cuanto al material de protección sanitario, ha asegurado que Extremadura recibirá hoy 40.000 FPII y 36.000 mascarillas quirúrgicas, además de los test rápidos.