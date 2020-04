El PP paga en Facebook para difundir que "mueren por coronavirus muchas más personas de las que dice el Gobierno"

El expresidente de Extremadura José Antonio Monago, líder del PP en dicha comunidad, ha lanzado una campaña de anuncios pagados en Facebook para atacar al Gobierno y a la Junta de Extremadura por falsear las cifras de fallecidos por coronavirus: "Mueren por coronavirus muchas más personas de las que se dice". Monago ha promocionado seis contenidos con esta temática entre los usuarios que la red social tiene registrados en Extremadura. Han sido reproducidos, según los datos de Facebook, entre 65.000 y 85.000 veces.

El líder del PP de Extremadura ha aprovechado el confinamiento para lanzar una batería de anuncios políticos. Desde el 24 de marzo ha publicado 12 en total, cuando la Biblioteca de Anuncios de Facebook –la herramienta que registra y almacena este tipo de contenidos promocionados– no tenía ni uno solo consignado antes de esa fecha. Los seis en los que acusa al Gobierno de ocultar la cifra real de fallecidos se mezclan con otros seis en los que insta a la Junta a tomar medidas económicas para paliar la crisis "sin esperar a Madrid".

Su inversión para llegar a esa horquilla de entre 65.000 y 85.000 impactos ha sido de menos de 100 euros (Facebook no ofrece cifras concretas en estas variables). El precio de anunciarse en la plataforma, que fluctúa en función de la oferta y la demanda al igual que en un mercado de valores, ha caído de forma abrupta en las últimas fechas. La paralización de la actividad económica ha provocado un descenso de la demanda que se ha traducido en rebajas del coste de publicitar mensajes en Facebook de hasta 10 y 15 veces menos que antes de que el Gobierno decretara el confinamiento.

La cuenta oficial del PP nacional no hace anuncios políticos en Facebook desde el 8M, cuando promocionó varios mensajes de mujeres apoyando las tesis del partido ante las marchas feministas. Las cuentas nacionales del resto de partidos y sus principales cuentas regionales, supervisadas por eldiario.es este viernes, tampoco están pagando por aumentar la difusión de sus mensajes en la plataforma durante la pandemia.

Los 12 anuncios de Monago para atacar al Gobierno durante la cuarentena siguen el mismo patrón. Todos son vídeos en los que el dirigente del PP emite un mensaje desde su domicilio. No obstante, es posible apreciar que se han ido refinando. La iluminación y la imagen se han mejorado para tomar un cariz más profesional desde los primeros anuncios que promocionó el 24 de marzo, en los que aparecía haciendo un escorzo en una habitación con las persianas bajadas. En los últimos que ha publicado, Monago aparece hablando directamente a la cámara, por delante de una estantería con libros y una bandera de España.

En uno de los dos últimos anuncios que ha publicado, ambos del dos de abril, Monago insiste en la tesis de que el Gobierno está falseando los datos de muertes por coronavirus, pese a que la Junta de Extremadura lo llamó a rectificar por esas declaraciones. "La verdad no se rectifica, la verdad se reafirma", insiste.

El foco de la polémica es un documento del Ministerio de Sanidad en la que da una serie de pautas sobre cómo manipular los cadáveres durante la pandemia. Una de ellas es no registrar como fallecidos por COVID-19 a las personas que no hayan dado positivo en un test de la enfermedad. También indica a los forenses que tomen las precauciones necesarias a la hora de hacer las autopsias, puesto que el virus puede permanecer activo en los restos mortales de los fallecidos.

A partir de ese documento, Monago afirma que "el Gobierno anula las autopsias" y denuncia que "solo se hará autopsia a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad", cuando este es el procedimiento habitual en todos los casos. Esta es la declaración que hace el expresidente extremeño en uno de sus vídeos:

Tampoco sabemos a día de hoy el número de fallecidos. Mueren por coronavirus muchas más personas de las que se dice.



Se nos dice que en Extremadura han fallecido algo más de 130 personas y no es verdad. No es verdad porque el Gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como 'no confirmadas'. No lo digo yo, es una directriz de los ministerios de Sanidad y Justicia.



Si muere una persona sin habérsele practicado el test, dice el documento que en el parte de defunción hay que poner como causa inmediata la última que se considere correcta: es decir, fallo multiorgánico, distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria aguda.



Tampoco se hacen autopsias y además se limita la intervención de los forenses. Dice el documento al que antes me refería que solo se hará autopsia a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad.



No puede ser por tanto que mueran tantos mayores en las residencias de Extremadura y que sean tan pocos los que estén dando positivo de coronavirus. Las razones ya se las he explicado. Hay una orden: ocultar el número real. Esa estrategia tiene un nombre, que por respeto, no voy a decir en estos momentos.