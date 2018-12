Gallardo incide en la lucha contra la despoblación y la generación de oportunidades en la provincia de Badajoz

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que las estrategias de la institución están encaminadas a evitar el despoblamiento y generar oportunidades en los municipios.

Con motivo del tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación ha hecho hincapié en la labor que ha desarrollado la institución provincial en el acompañamiento a los ayuntamientos y el impulso de proyectos de ámbito provincial.

Ha citado medidas como la adquisición de inmuebles para convertirlas en casas rurales o el "Plan Movem" para dotar de vehículos eléctricos a los municipios pacenses. También la transformación digital que comanda la Diputación con proyectos como el Centro Fiware Space, ubicado en el campus universitario pacense aunque también, y fundamentalmente, en el entorno virtual, gracias al cual se impulsa la utilización de las nuevas tecnologías para el crecimiento de las administraciones y de las empresas privadas.

El mundo digital "ya está aquí", ha dicho. Y ante él solo se puede sobrevivir con proyectos que transformen los formatos analógicos actuales por estas nuevas tecnologías. "Aquellos proyectos que podían parecer fantasía o que no se iban a consolidar, como el Plan Movem, hoy se están ejecutando dentro del compromiso cumplido".

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz

La importancia del periodismo

Gallardo ha agradecido a los periodistas, cámaras y personal técnico de los medios de comunicación de Badajoz “el afecto y la cordialidad con la que nos tratáis siempre, estemos más o menos de acuerdo con el contenido de las noticias”.

Ha comparado el periodismo con la política en el sentido de que “a veces los políticos tomamos decisiones que pueden suponer sufrimiento para algunas personas, si bien el objetivo siempre es el interés social por ambas partes y eso es lo fundamental".

En cualquier caso, el presidente ha mostrado su apoyo y defensa del periodismo, “pues me parece triste que se requisen teléfonos a periodistas porque son instrumentos para llegar a la fuente”. Para Gallardo, “el periodismo debe ser libre para que pueda existir democracia, porque sin periodismo no hay democracia y sin democracia no existe la política”.