Vara, sobre la conformación del gobierno: “Hay opciones para que el independentismo sea irrelevante en España”

El presidente extremeño insiste en la posibilidad de alcanzar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno con la suma de los no independentistas “Si no se hace es porque importa más el futuro electoral de algunos que el futuro del país. En estos tiempos llenos de incertidumbres hay posibilidad de llenar certidumbres”, ha dicho Subraya que hoy, s i no se pueden subir las pensiones, el salario de los empleados públicos o el salario mínimo "hay unos responsables"