Las mentiras de Feijóo después de su batacazo electoral

Alberto Núñez Feijóo, en el balcón de Génova: “Empezaré por lo que creo que es el mensaje más importante de la noche. Después de siete años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar”.

Una victoria donde el vencedor tenía más bien cara de funeral. O de futura víctima, mientras Ayuso contemplaba muy de cerca su yugular.

Aunque estos días parezca lo contrario, Feijóo sabe sumar. También sabe que, con el parlamento actual, no tiene ninguna posibilidad de gobernar porque no cuenta con los escaños necesarios. Esa es la pura verdad, la simple y cruda realidad, de la que todos son conscientes en su partido, incluyendo al propio líder del PP.

El mensaje más importante de la noche electoral fue otro: que solo Pedro Sánchez puede lograr la investidura.

Desde el batacazo de este domingo, Feijóo se ha embarcado en una huida hacia adelante con la que intenta escapar de los puñales que, desde la derecha, algunos ya han comenzado a lanzar. Y está aplicando la misma receta de la campaña para combatir esta dura resaca electoral: una enorme dosis de mentiras. Una falsedad tras otra, hasta que se dé otra vez de bruces con la realidad.

Feijóo: “Hemos experimentado el mayor crecimiento en votos de nuestra historia. Es un resultado que parecía imposible, he de reconocerlo ahora. Es un resultado que me parecía imposible cuando asumí la presidencia del Partido Popular”.

Falso. Hace un año y medio, a las pocas semanas de que Feijóo reemplazara a Casado, la encuesta en ABC de Gad3 –la empresa demoscópica que la derecha considera más creíble– ya pronosticaba una mayoría arrolladora para el PP y Vox. También un hundimiento de la izquierda que no se ha hecho realidad. Lo que realmente parecía imposible para Feijóo, desde hace un año y medio, era un batacazo como el que acaba de sufrir.

Feijóo. “Hace un año, en esta misma sala, se reunía un partido en crisis con muy pocas posibilidades de cambiar, reconozcámoslo, el segundo puesto en el Congreso de los Diputados”.

Feijóo, hace justo un año en una entrevista de El Mundo: “Todas las encuestas coinciden”. (...) “Si hubiera elecciones hoy, estoy convencido de que tendría esa mayoría suficiente, no sé si absoluta”. (...). “Hoy el PSOE no podría gobernar España”.

Lo mismo Feijóo el año que viene nos reconoce las mentiras de hoy.

Feijóo: “Que se permita gobernar a quienes hemos ganado las elecciones. Es el criterio permanentemente seguido desde la historia democrática constitucional española”.

Falso. En abril de 2019 el PSOE fue el partido más votado. Hubo voces que pidieron al PP que permitiera gobernar a la lista que ganó las elecciones: que se abstuviera para no bloquear la investidura como había hecho el PSOE en 2016. El Partido Popular se negó. Feijóo ya estaba entonces en el comité de dirección del PP y no mostró ninguna crítica a esta decisión.

Feijóo: “En toda nuestra historia democrática siempre ha formado Gobierno el partido que ha ganado las elecciones”.

Falso. España es una democracia parlamentaria y el PP lo sabe bien porque así lo aplica siempre la derecha cuando la norma juega a su favor. Lo importante no es ser el primero en votos: es conseguir la mayoría parlamentaria. Y por eso gobierna María Guardiola en Extremadura o gobiernan PP y Vox en más de un centenar de ayuntamientos donde el PSOE ganó. Así llegaron también al poder Ayuso, Mañueco, Moreno o Almeida, por recordar solo algunos de los políticos del PP que, con cinismo absoluto, defienden ahora que debe gobernar la lista más votada.

“No podemos acostumbrarnos a que una persona que pierde las elecciones gobierne”, dice Ayuso. Que perdió por 165.000 votos frente a Ángel Gabilondo en 2019.

“O gobierna el partido más votado o la alternativa será el bloqueo”, dice Almeida. Que perdió por más de cien mil votos frente a Manuela Carmena y solo unos días después fue nombrado alcalde de Madrid.

También es falso que en el Congreso de los Diputados sólo haya logrado formar Gobierno la lista más votada. En 2018, tras la moción de censura contra Rajoy, el PSOE no tenía más escaños que el PP y Sánchez gobernó porque le apoyaba la mayoría absoluta del Congreso. En cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución.

Feijóo: “Ha habido ya un contacto con el presidente del PNV que espero ampliar en los próximos días”.

La respuesta del PNV: nos negamos a negociar la investidura de Feijóo.

Feijóo, tras el 'no' del PNV: “Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición”.

Y todos los diputados de ambos partidos caben en una moto sin sidecar.

Feijóo: “También he hablado con el presidente de Vox y del mismo modo hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana”.

Van a tener mucho tiempo para hablar. Lo que no tienen es otra cosa: votos y escaños suficientes para gobernar.

Feijóo: “Sánchez necesitaría a Bildu y Esquerra, que ya han anunciado que subirían el precio para el apoyo al Gobierno”.

Falso. EH Bildu ya ha confirmado que apoyará la investidura de Sánchez sin pedir nada a cambio ni negociar previamente nada. Y en cuanto a ERC, tampoco piden ninguna locura: el traspaso de los trenes de cercanías, mejorar la financiación y mantener la mesa de diálogo que ya existía.

Feijóo: “España merece estabilidad. Estamos presidiendo la presidencia de turno del Consejo, estamos negociando en Bruselas la regla de gasto y, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer en el presupuesto del año 24”.

En su deriva de estos días, Feijóo no solo quiere hacer creer que puede presidir el Gobierno. Hay ratos en los que habla como si ya estuviera en La Moncloa.

Quien preside el Consejo Europeo es Pedro Sánchez. Quien negocia la regla de gasto con Bruselas es el Gobierno en funciones. Y quien hará el presupuesto del año 24 tampoco parece que vaya a ser Feijóo.

Feijóo: “España necesita un Gobierno con capacidad para afrontar las incertezas económicas que tenemos en el horizonte”.

Solo unas horas después de que Feijóo hiciera este pronóstico, el FMI anunció que España crecerá este año bastante más de lo previsto: un 2,5%, el triple que la media europea. Hay sombras en la economía mundial, aunque España está en una posición mejor que los demás.

Feijóo: “Sería un inmenso error que en España gobernasen los independentistas (...) los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante”.

Es muy llamativa esa calificación. A juicio de Feijóo, el PP es un “partido de Estado”, aunque lleve cinco años incumpliendo la Constitución con el bloqueo del Poder Judicial. Y el PSOE, de repente, vuelve a ser un partido de Estado, después de toda una legislatura en la que el PP ha cuestionado hasta su legitimidad para gobernar.

Feijóo: “Las urnas nos han dicho que hemos de romper los bloques políticos con acuerdos”.

Justo eso es lo que hizo en la anterior legislatura el Gobierno de coalición, lo que ahora pretende repetir. Cuando el PP lo plantea, se llama “romper los bloques”. Cuando es la izquierda, lo tachan de “Gobierno Frankenstein”.

Feijóo: España necesita un Gobierno con capacidad para ofrecer diálogo y reencuentro entre los españoles“.

Lo receta el líder del PP que ni siquiera fue capaz de desautorizar los gritos de “Que te vote Txapote”, ese lema oficioso de la derecha en una campaña electoral que pasará a la historia de la infamia.

Feijóo: “El Gobierno saldrá necesariamente de un acuerdo de partidos que puedan pensar distinto, pero que tengan como objetivo común el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país”.

Y en esto Feijóo tiene toda la razón. Aunque no parece muy probable que el presidente vaya a ser él.

