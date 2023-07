EH Bildu confirma que votará a favor de la investidura de Sánchez

“Si hay algo que ha decidido el pueblo vasco este domingo, por encima de siglas políticas, es que no quiere un Gobierno del PP y Vox en el Estado español, porque nosotros somos independentistas y, mientras no seamos independientes, seguiremos formando parte del estado español”. Con estas palabras se ha expresado este martes el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha dejado claro que su formación política aún no ha comenzado las negociaciones con PSOE y Sumar, las dos fuerzas que pretenden reeditar un Ejecutivo de izquierdas.

En una entrevista en 'Boulevard' de Radio Euskadi, Otegi ha sido directamente preguntado por un posible apoyo de EH Bildu a la investidura de Sánchez: “Si hiciera falta votar a favor en cualquier caso lo haríamos”, ha zanjado. “El sí a Sánchez está garantizado, no daremos a la derecha la oportunidad de repetir elecciones”, insistía también el portavoz en el Congreso, Oskar Matute, en otra entrevista en El Correo. No obstante, su formación política no ha iniciado aún las conversaciones para esa hipotética investidura. De esta forma, EH Bildu garantiza su apoyo a Sánchez sin iniciar una negociación con PSOE y Sumar.

“Sánchez y el PSOE tendrán que ser conscientes de que tienen que hacer cosas para facilitar que haya una investidura por parte de los partidos catalanes. Yo he pedido a todo el mundo que haga ejercicios de responsabilidad y que se haga poco ruido y se trabaje mucho. Nosotros vamos a trabajar mucho”, ha añadido. Respecto a Junts y su posición ante una posible investidura, Otegi ha contestado lo siguiente: “Soy muy respetuoso con las estrategias del resto, con lo que decida cada formación política y cada país”.

Tras admitir que “la aritmética parlamentaria que ha salido en el Estado” tras las elecciones generales es “un poco complicada”, Otegi ha remarcado que por su partido “no va a ser” que no haya un Gobierno de izquierdas y progresista que impida un Ejecutivo del PP y Vox.

“Hemos sido claros en eso, no hemos ido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Nosotros hemos dicho que, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar. Por lo tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar, y hay que entablar y articular en las próximas semanas lo que puede ser una solución”, ha recalcado.

No le vamos a dar a la derecha la opción de repetir elecciones y lograr los escaños que ahora no tiene.



Es innegable que estamos ante un cambio de ciclo: nuestros resultados no son flor de un día. Seremos útiles para avanzar en derechos.



Otegi ha recomendado “poco ruido y mucho trabajo” en las negociaciones entre Junts y el PSOE, “que se debata poco en público y mucho en privado”. Considera que “la pelota está en el tejado del PSOE”, pues no puede ser que la alternativa “siempre dependa de los independentistas sin empezar a hablar” del problema nacional. “A Puigdemont le haría esta reflexión y le diría que respetaría lo que decida”, ha dicho Otegi.

