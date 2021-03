La consulta de Durango sobre el macroproyecto urbanístico se salda con menos de un 30% de participación pero el 95% de apoyo a la paralización

Un 94,4% de las personas que acudieron a las urnas ubicadas en el pabellón Landako de Durango para votar si paralizar o no el proyecto urbanístico denominado técnicamente 'Peri 1 Ferrocarril' y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana ha votado sí a cancelar el proyecto. El referéndum, que ha sido el primero de la historia del municipio con este formato, no es vinculante y en él tan solo ha participado un 28,57% de la población que tenía opción de votar.

La participación ha estado por debajo de las cifras registradas durante las elecciones autonómicas de julio del 2020, cuando a pesar de la pandemia se acercó a votar el 58,51% de los ciudadanos. En las municipales de mayo, cuando EH Bildu logró 7.485 votos y arrebató la alcaldía al PNV, el porcentaje de votos subió hasta el 68,22%.

A pesar de ello, el Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, ha dado las gracias a todos los ciudadanos que han participado en una jornada que ha calificado de "histórica". "Me siento orgullosa de ver cómo hoy hemos hecho historia, de ver cómo jóvenes, mayores y familias han acudido a votar […] Creemos que es la única manera de construir una gobernanza participativa”, ha señalado la alcaldesa de Durango, Ima Garrastatxu, quién ha señalado en Euskadi Irratia que "a la rectora de la UPV/EHU le votó el 7% y no por ello decimos que no tiene apoyo", haciendo referencia a la baja participación ciudadana en la votación y comparándola con las elecciones al rectorado de la universidad pública vasca, cuando Eva Ferreira ganó las elecciones pese a que solo acudieron a las urnas 857 alumnos de los 40.819 estudiantes que podían votar.

Ima Garrastatxu: "Me siento orgullosa de ver cómo hoy hemos hecho historia, de ver cómo jóvenes, mayores y familias han acudido a votar […] Creemos que es la única manera de construir una gobernanza participativa".

La portavoz del PNV, Mireia Elkoroiribe, ha recalcado tras conocer los resultados que "la alta abstención (72%) en la consulta demuestra que Durango quiere avanzar con un proyecto viable y consensuado entre instituciones", tras la consulta a través de su cuenta de Twitter. El PNV, lleva tiempo apostando por la abstención ya que, según ha señalado en reiteradas ocasiones antes de la consulta, un "sí" supondría "la ruptura del acuerdo" con ETS y "la expropiación de la parcela de 60.000 metros cuadrados supondría para el Ayuntamiento tener que pagar una indemnización valorada en 266 millones de euros al Gobierno vasco". Mientras que el PSE ha definido la consulta como "una farsa" en la que no participarán por ser un "engaño a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo".

¿Está a favor de paralizar el proyecto PERI 1 FERROCARRIL y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana?". Ésa es la pregunta a la que han respondido afirmativamente un total de 6.680 durangarras -de los 24.741 vecinos mayores de 18 años que tenían derecho a voto- mientras que 372 han votado 'no' y 24 personas han votado nulo. Contestando 'sí' se optaba por paralizar el mayor proyecto urbanístico de la localidad para reducir o eliminar por completo las cinco torres de 18 alturas con 554 viviendas previstas en el corazón de la villa.

El proyecto de urbanización fue diseñado hace más de 15 años en los más de 60.000 metros cuadrados del solar que en diciembre de 2012 quedaron libres tras el soterramiento del tren y el traslado de las instalaciones ferroviarias fuera de Durango. En su momento, eso supuso eliminar una línea de ferrocarril que dividía el pueblo en dos. Ahora, se ha abierto el debate de si tiene sentido edificar las cinco torres de viviendas o en su lugar es mejor crear otro proyecto puesto que ya ha sido recurrido el convenio económico que había entre el Ayuntamiento de Durango y Euskal Trenbide Sarea (ETS), ente público dependiente del Gobierno vasco, que entre otras funciones tiene encomendada la realización de nuevas infraestructuras ferroviarias y su conservación y es el administrador de los terrenos que son propiedad del Gobierno vasco.

Pese a haber sido una consulta no vinculante, Garrasatatxu se ha comprometido a hacer cumplir el resultado, por lo que desde el Ayuntamiento deberán arbitrar el proyecto que ocupará el lugar de los terrenos liberados por el soterramiento del tren. Una decisión que se tomará con ayuda de la participación ciudadana, pero requerirá el consenso del Gobierno vasco.