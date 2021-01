Álava abona la mitad de un contrato de 360.000 euros por una promoción de bodegas que no está lista

EH Bildu ha denunciado el incumplimiento de un contrato de 360.000 euros adjudicado por la Diputación de Álava —gobernada en coalición por PNV y PSE-EE— a la empresa The Grand Wines para la promoción de las bodegas de la Rioja Alavesa. Aunque el diseño y el desarrollo tecnológico están listos, la plataforma todavía no se ha puesto en marcha y no hay ninguna bodega adherida a ella, según figura en la respuesta que el diputado foral del ramo, Eduardo Aguinaco, ha dado a la pregunta formulada por la procuradora Eva López de Arroyabe. Pese a ello, la institución foral ha abonado ya el 50% del importe.

EH Bildu denuncia un contrato "a dedo" de la Diputación de Álava para promocionar el sector vinícola

Saber más

La coalición abertzale ya denunció en septiembre que el contrato se había adjudicado 'a dedo', sin que mediara concurso público. López de Arroyabe señala que el contrato se engloba dentro del Plan A, lanzado por la Diputación de Álava en medio de la pandemia para impulsar la reactivación de la agricultura tras el impacto de la crisis sanitaria, y en el que, según la procuradora, tiene "dudoso encaje", por su condición de nominativo. "Han utilizado la pandemia, pero el contrato no beneficia a las bodegas alavesas", señala. Aunque la contratación se realizó de manera directa, apuntan desde EH Bildu, existía otra candidatura que aglutinaba a más bodegas locales, mientras que esta es solo una comercializadora, un conglomerado de multinacionales. "Se han quedado fuera más de cuarenta bodegas. De hecho, ellas han lanzado su propia plataforma, que, a diferencia de la otra, ya está en funcionamiento", apostilla.

López de Arroyabe hace hincapié en que la Diputación aceleró el proceso alegando que pretendía dar cobertura a las bodegas durante las festividades navideñas. Sin embargo, en la respuesta de Aguinaco se apunta que, aunque el 50% del importe ya se ha abonado a The Grand Wines según lo establecido en una de las cláusulas del contrato, aún está pendiente la adhesión de las bodegas a la plataforma. "La respuesta es desastrosa y vergonzosa. Confirma todas las dudas que teníamos: no está la página web acabada. Parece una broma", señala la procuradora, que sugiere incluso que podría tratarse de un caso de prevaricación. "Están haciendo algo que no se debe y, además, la Diputación no cuenta con ningún informe sobre la situación", abunda.