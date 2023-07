Alfonso Alonso también se suma a la campaña de Núñez Feijóo y defiende una “aspiración de moderación”

Salvo Javier Maroto -que ni está en el PP vasco ni se le espera-, el resto de activos institucionales históricos se han movilizado para impulsar la candidatura 'popular'. Javier de Andrés, cabeza de lista en Álava y él mismo diputado general desde 2011 hasta 2015, se ha visto arropado este viernes por su mentor, Ramón Rabanera, que ocupó ese puesto de 1999 a 2007, y sobre todo por Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria en esos mismos años pero que fue apartado por Pablo Casado de manera fulminante en 2020. Ahora, con Alberto Núñez Feijóo, poco a poco vuelve a tener protagonismo aunque, formalmente, no haya verbalizado planes de regreso a la primera línea. Incluso en otro plano la propia Amaya Fernández, mano derecha de Alonso y presidenta interina hasta que se formalizó (sin congreso) el mandato de Carlos Iturgaiz, ha asistido como público a algunos actos de campaña, como la visita del líder del PP a Ermua de este jueves.

“El cambio viene. El cambio se nota. El cambio se percibe en la calle. Queremos que estén cómodos todos, los de un lado y los del otro. España va a cambiar y va a cambiar a mejor. Y nosotros vamos a ser protagonistas de ese cambio. Vamos a hacer posible ese cambio. Hay mucha gente que comparte con nosotros una aspiración de moderación. Quizás han votado a otro partido pero pueden encontrar su acogida en el PP. A esa mayoría tenemos que apelar”, ha afirmado Alonso, quien ya participó en la campaña de mayo arropando a la entonces candidata en Vitoria, Ainhoa Domaica. Rabanera, por su parte, ha añadido sobre Pedro Sánchez: “Ha sido todo un Gobierno de mentiras, de provocaciones, de enfrentamientos, de dividir a la sociedad. Por eso el 23 pido a los ciudadanos de Vitoria que nos premien. Nosotros hemos hecho que aquí no gobierne en estos momentos [EH] Bildu. El PP de Álava va a ser fundamental para que no siga el Gobierno de Sánchez. ¡Ánimo a todos! ¡Que nadie falle! ¡Que nadie se vaya ese día a la piscina y no vote!”.

El candidato De Andrés, por su parte, cree que el PP tiene “un reto”, “el de volver a ser el punto de centralidad de una mayoría de alaveses que no cree en las mentiras de Sánchez” ni en “fórmulas” que “aúnan al PNV, a [EH] Bildu y a Podemos en un proyecto de fracaso”. Se da la circunstancia de que, por vez primera, en la pasada convocatoria los 'populares' se quedaron sin representación por Álava al desplomarse hasta ser la quinta fuerza. Fracasó Maroto primero y, en la repetición, tampoco sirvió el cambio por Marimar Blanco. En las recientes municipales de Vitoria, sin embargo, el PP ya escaló hasta la tercera posición y adelantó al PNV, por ejemplo. Todas las encuestas -y los números de los últimos comicios- apuntan a que el escaño que podría recuperar el PP sería el de Sumar. Algunas voces internas en las filas 'populares' anhelan incluso con ganar en esta circunscripción. En el Senado, se presenta por Álava Iñaki Oyarzábal.