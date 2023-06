Euskadi presenta un dispositivo sin “precedentes” para el Tour de Francia con “restricciones” en 108 de los 252 municipios

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, acompañado de todas las instituciones implicadas, ha presentado este lunes en Bilbao el dispositivo “sin precedentes” que implicará la salida del Tour de Francia desde Euskadi. La presentación de la principal carrera ciclista del mundo será el 29 de junio en el Guggenheim, dentro de apenas tres semanas, y las etapas se celebrarán los días 1, 2 y 3 de julio. En cifras, el operativo requerirá casi el 25% de la plantilla de la Ertzaintza de servicio (1.700 agentes por etapa más 500 agentes de la academia en labores de apoyo), participarán -como adelantó este periódico- cuerpos franceses como la Gendarmería, la Policía Nacional y la brigada motorizada de la Garde Républicaine, se movilizarán a las Policías locales y al cuerpo de Miñones -la Policía foral de Álava-, habrá 1.800 voluntarios o “Tour lagunak”, 26 parques de Bomberos estarán de guardia, estarán disponibles no menos de diez ambulancias y volarán helicópteros y drones, entre otros efectivos de seguridad, sanitarios o de emergencias. No se espera ninguna intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

“Las afecciones van a ser muy importantes”, se avisa desde ya a la ciudadanía. El Tour pasará por 108 de los 252 municipios vascos (si se cuenta Usansolo, de nueva creación pero cuya constitución no ha finalizado). En cinco de ellos estará dos veces, Irún, Hondarribia, Errenteria, Pasaia y Oiartzun, a los que se suma Donostia, con meta y paso. La primera etapa irá de Bilbao a Bilbao y se ha promocionado como la de mayor desnivel en la historia de una jornada inaugural en la centenaria historia de la ronda francesa. La segunda irá de Vitoria a Donostia. Y la tercera saldrá de Amorebieta-Etxano y, tras dejar la comunidad autónoma en la muga de Irún, terminará no lejos de allí, en Baiona.

Las instituciones vascas -la Grand Départ ha sido organizada por el Gobierno vasco, las tres diputaciones y las tres capitales- han pedido expresamente a la ciudadanía “planificación”. Habrá “restricciones” desde el 28 de junio en Bilbao con motivo del montaje y de la presentación. Como norma, se cortará el recorrido cuatro horas antes del paso de los ciclistas. Dos horas antes ya circula la caravana publicitaria, un espectáculo ya tradicional en el Tour. Antes, se habrá despejado toda la ruta de señales, radares, contenedores, bolardos, jardineras y cualquier elemento que pueda dificultar el paso del pelotón y del resto de la comitiva. Tampoco se podrá aparcar en esos puntos desde varios días antes y las grúas retirarán cualquier vehículo que pueda quedar en el camino. Se estima en 1.600 los vehículos totales que mueve el Tour, ocho veces más que ciclistas competidores.

Indica también Seguridad que habrá cambios en el transporte público e incluso en los aeropuertos de Loiu y de Hondarribia, los más afectados por el paso de la prueba. Además, se incide en que “a las limitaciones de movilidad derivadas del recorrido se suma la coincidencia de fechas con la 'operación salida' del verano y la 'operación paso del Estrecho'”, es decir, los desplazamientos a sus lugares de origen de ciudadanos magrebíes afincados en Europa. Se establece como punto crítico la frontera con Francia, así como la AP-8, la AP-1 y la N-1, es decir, las principales arterias circulatorias Euskadi. Solamente Foronda y la AP-68 parecen más o menos libres de la gran afección que implicará la salida del Tour de Francia. Existen mapas detallados con horarios de paso y rutas en la web oficial del Tour de Francia y se habilitarán notificaciones específicas para la aplicación Waze con posibles “rutas alternativas”. También se informará a través del teléfono de Tráfico (011) y de los canales habituales de Seguridad y Emergencias de Euskadi.

Este plan presentado este lunes, a cuyo frente estará el propio vicelehendakari Erkoreka, es fruto de meses de trabajo interinstitucional pero también con ASO -empresa detrás del Tour- y los cuerpos franceses. En esos días habrá una doble mesa de crisis, una más policial y otra más relacionada con el Tráfico y otras emergencias. Se han establecido 2.190 puntos críticos, cruces, rotondas y otros accesos. En todos ellos hay que establecer vigilancia. Ante la polémica suscitada por la participación de voluntarios o agentes en prácticas, se ha indicado que “las ubicaciones más complejas serán controladas única y exclusivamente por agentes” policiales. Es más, en 66 puntos habrá un refuerzo por expectativa de gran afluencia de público como los pasos de montaña, las metas volantes o los puntos de avituallamiento. Aquí “se realizará un control exhaustivo de los vehículos que pretendan estacionar fuera de las zonas habilitadas y habrá cortes de tráfico más rigurosos, incluso de 24 o 48 horas”. Por lo tanto, los aficionados tendrán que ir con mucha antelación a Jaizkibel, Pike Bidea u Orio.

Como también publicó este periódico, la movilización de la Ertzaintza será generalizada. Habrá agentes de 21 comisarías, además de equipos de helicópteros, unidad acuática, montaña, explosivos, guías caninos, Tráfico, Inteligencia (antiterrorismo), Intervención o Brigada Móvil (antidisturbios), entre otros. La concejal de Seguridad en funciones de Bilbao, Amaia Arregi ha añadido que “la Policía Municipal contará con el grueso de su plantilla disponible para trabajar de forma coordinada en los dispositivos conjuntos que se establezcan con la Ertzaintza”. Es claramente la ciudad con más actividad y afectación en esos días. En Vitoria, se reforzará con 45 agentes municipales, pero habrá también señalistas profesionales contratados 'ad hoc'. En Donostia, con dos pasos de la carrera, la afectación se duplicará y se pide expresamente dejar aparcado el coche durante ambas jornadas. Finalmente, Amorebieta-Etxano ocupará también una “gran superficie” para coger el Tour, con importantes restricciones.

Erkoreka ha destacado la oportunidad que supone el Tour de Francia para Euskadi, también por su proyección internacional. “Las tres etapas discurrirán por más de cien localidades vascas. Álava, Gipuzkoa y Bizkaia se teñirán de amarillo. Es una oportunidad única e inigualable para Euskadi. Recibiremos a miles de personas para conocer nuestros paisajes, modos de vida, cultura y gastronomía. Nos convertiremos en un escaparate mundial. Es uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo. Desde el punto de vista de la seguridad, se trata de uno de los mayores retos que hemos tenido que afrontar en los últimos tiempos y para superarlo con nota necesitamos la colaboración de la ciudadanía”, ha expresado el vicelehendakari, que ha comparecido con la mayor solemnidad y con los logotipos del Tour de Francia este lunes en Bilbao.

Preguntado por la polémica interna en la Ertzaintza, con un movimiento “asindical” que tiene precisamente el boicoteo de la salida del Tour como principal baza, Erkoreka ha indicado que el plan ha sido diseñado por “grandes profesionales” y ha recalcado que las “garantías” son “plenas”. “Nadie tiene la voluntad de impedir o dificultar” la carrera, ha asegurado dando a entender que no son reales proclamas como 'Sin convenio no hay Tour'. Por otro lado, Erkoreka no ha concretado el presupuesto global del operativo.

¿Pasa el Tour por tu pueblo?

Según el recorrido definitivo, el Tour pasará por 108 de los 252 municipios vascos.

Bilbao-Bilbao: Arratzu, Asua, Bakio, Barrika, Berango, Bermeo, Bilbao, Busturia, Derio, Erandio, Ereño, Forua, Galdakao, Gatika, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Getxo, Gorliz, Ibarrangelu, Kortezubi, Larrabetzu, Laukiz, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz, Plentzia, Sondika, Sopela, Sukarrieta, Urduliz y Zamudio.

Vitoria-Donostia: Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alegría-Dulantzi, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Aramaio, Arkaute, Arrasate, Arratzua-Ubarrundia, Asteasu, Astigarraga, Beasain, Bergara, Billabona, Dallo, Donostia/San Sebastian, Elburgo, Errenteria, Gabiria, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Ilarratza, Irún, Iruraiz- Gauna, Leaburu-Txarama, Legazpi, Legutio, Lezo, Marieta, Maturana, Mutiloa, Oiartzun, Olaberria, Oñati, Ordizia, Ozaeta, Pasaia, Segura, Tolosa, Urnieta, Zaldibia, Zerain y Zizurkil.

Amorebieta-Etxano-Baiona (hasta la frontera): Abadiño, Aia, Amorebieta-Etxano, Amoroto, Berriatua, Berriz, Deba, Durango, Errenteria, Getaria, Hondarribia, Irún, Isparter, Iurreta, Lekeitio, Mallabia, Markina-Xemein, Mendexa, Mutriku, Oiartzun, Ondarroa, Orio, Pasaia, Zarautz, Zestoa, Ziortza-Bolibar y Zumaia.