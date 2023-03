Un recorrido por los grupos de mujeres ciclistas

Seguimos con un nuevo artículo dando a conocer los numerosos grupos de mujeres en bici que se reparten por toda la geografía española. Grupos que gracias al apoyo de la Real Federación Española de ciclismo y el Consejo Superior de Deportes, así como el patrocinio de Movistar, están ayudando a muchas mujeres a iniciarse en este fascinante mundo del cicloturismo. Y no solo eso, sino que la mayoría ya cuentan con un lugar en sus ayuntamientos colaborando en temas de movilidad, organizan eventos solidarios e incluso dan un paso más creando equipos de competición para mujeres.

Un claro ejemplo de que, poco a poco, vamos aportando nuestro granito de arena para hacer de este un mundo mejor.

En esta ocasión contactamos con Nati Sánchez del grupo Las Águilas de Torrijos:

“Somos un grupo de chicas ciclistas Las Águilas de Torrijos MTB, estamos en la provincia de Toledo y llevamos como grupo seis años. Desde hace dos, hacemos nuestras salidas con el proyecto Women In Bike con el cual el grupo ha crecido mucho. Somos más de 20 chicas, lógicamente no todas coincidimos por cuestiones varias pero intentamos hacer quedadas diferentes para que cada una se adapte a horarios y kilómetros. Actualmente somos 3 líderes y nos podemos compaginar en la creación de las salidas con diferentes niveles. ¡¡Hasta hemos conseguido que dentro del mismo grupo podamos hacer alguna quedada con bicicleta de carretera!! Lo normal es que muchas mujeres se animen a empezar con la bici de montaña y la de carretera da un poco más de respeto. Así que al hacerlo juntas ayuda a perder el miedo.

Hemos participado en alguna marcha o carrera pero siempre que haya sido por algo benéfico o retos que nos hemos puesto nosotras mismas. En noviembre hicimos el camino real de Guadalupe en tres etapas. Todo un reto que nos pusimos por delante para animarnos a salir y entrenar para conseguirlo. Fue toda una aventura.

Ojalá más mujeres se unan a estos grupos para que puedan ver hasta dónde son capaces de llegar“.

En Murcia podemos encontrar a Murcianas Bikes, un gran grupo de mujeres en bici. Nos cuenta Noelia Cerezo su experiencia:

“Somos un grupo de ciclistas que hacemos la modalidad de MTB y cicloturismo. Este grupo se formó de las quedadas Women in Bike donde colaboramos como voluntarias reuniendo chicas semanalmente para que se enganchen a este bonito deporte. Personalmente soy voluntaria y además fundadora y presidenta de Murcianicas bike. Oficialmente somos 50 mujeres. Este año tendremos nuestra propia identidad y se hará un club donde trabajaremos para hacer muchas cosas, disfrutando y avanzando todas juntas con el objetivo común de ser cada vez más mujeres en bici. Tenemos como objetivo a corto plazo crear una escuela de féminas. En las quedadas hacemos cursos de Mtb-Orientación, es una modalidad muy bonita y divertida y lo pasamos genial. Viene bien trabajarlo para ayudar a las chicas a saber dónde están y no perderse por el monte. También hacemos cursos de mecánica, organizamos quedadas de limpiar el monte de residuos, ayudamos como voluntarias en carreras XCM y muchas cosas más.

Organizamos una marcha de chicas el año pasado que fue muy exitosa ya que hubo gran participación de féminas, ¡¡fuimos 160!! Colaboramos con la federación murciana de ciclismo quién apuesta por el ciclismo femenino como no podía ser de otra forma. Somos un gran equipo de chicas aprendiendo de los valores del ciclismo, lo que hace que nos hace crecer como ciclistas, compañeras y sobre todo amigas“.

Sandra Lorenzo nos cuenta la historia de cómo nació Hornagirls en la provincia de Alicante.

“La historia de Hornagirls surge a raíz del proyecto Women In Bike en junio del 2020 en Aspe. Empecé a salir en bici a modo de paseo con unas amigas, para quitarme ese ”mondoguillo de después del parto“ y no me lo quité, pero me involucré en el maravilloso mundo de la bici, con la misma necesidad que muchas mujeres: encontrar chicas molonas para hacer MTB en mi pueblo.

Tras un año y medio que llevamos juntas somos casi 50 chicas y rozando 3 líderes en el proyecto WIB, con muchos proyectos en la cabeza y actividades varias, porque mi cabecita nunca deja de crear (siempre en modo diversión)

El grupo colabora con el ayuntamiento en una marcha de la mujer sin ánimo de lucro, ya que tras el éxito que tuvimos con más de 150 chicas inscritas en menos de 24 horas, decidimos continuar. También tenemos una sección en la tele que se llama “Rodando voy, rodando vengo” y colaboramos con el proyecto solidario de cable- world en todo lo que nos piden sin ánimo de lucro.

Cada año intentamos sacar una excursión. En el 2021 fuimos a hacer un curso de técnica de mtb a Valencia de varios niveles y este año 2022 a la Titán de la mancha. Un viaje súper enriquecedor y divertido. Como club Realizamos varios cursos gratuitos al año para que todas podamos ser autosuficientes en nuestras salidas.

De verdad que el ciclismo cambia vidas“.

La Unión Ciclista Alcoy es un club que en 2021 celebró su 60 aniversario aunque la sección de féminas es relativamente reciente ya que se creó en el año 2018. El año 2017 fue la primera vez que entraba una mujer en la Junta Directiva del club y en 2018 se afianzó con la entrada en la Junta de Anna García Barrachina que formaba parte del programa de voluntariado de la RFEC “Women in Bike”.

Anna García Barrachina nos relata su experiencia en este club al frente de la sección de féminas:

“Actualmente somos alrededor de 12 socias y un grupo de chicas simpatizantes de la zona que sobrepasa el número de 30. Realizamos quedadas tanto dentro del programa Women in Bike como para el club. Hemos participado en marchas cicloturistas, en pruebas de competición, en encuentros ciclistas, también hemos realizado talleres y charlas. Además, hemos colaborado con el ayuntamiento de la localidad con cuyo apoyo celebramos dos grandes quedadas conjuntas de carretera y montaña donde logramos reunir a más de 50 chicas. Nuestro gran objetivo e ilusión para 2023 es la creación de un equipo femenino de competición en carretera en la categoría máster con 10 componentes. Para ello hemos logrado patrocinio que nos cubra parte de los gastos, además tenemos convenio de colaboración con un equipo de entrenadores y alimentación deportiva. Estamos muy ilusionadas y no dejamos de soñar en grande. ¡¡Arrancamos!!”

Además Anna gestiona un grupo más enfocado al cicloturismo.

Ciclo-Aventureras Alicante BTT:

“El grupo se originó en 2018, a raíz de la creación del programa de voluntariado de la RFEC ”Women in Bike“. Se trata de una grupeta compuesta básicamente por chicas que montan en bici de montaña (btt). Nuestra sede está en Alicante ciudad y actualmente contamos con un grupo de WhatsApp de más de 50 chicas. Salimos por las pocas zonas verdes que quedan junto a la capital pero las aprovechamos bien ya que hacemos quedadas de iniciación, de nivel intermedio y a veces entrenos apretándonos un poco. También hemos realizado quedadas de madres e hijas/hijos, varios viajes con la bici, hemos participado en quedadas junto a otros grupos y vamos probando actividades diferentes relacionadas con el ciclismo como es la Mtb-orientación. Cuando nos ha quedado cerca alguna etapa de La Vuelta, allí que hemos ido para dar visibilidad a la mujer deportista y ciclista. Seguimos creciendo, cambiando, acercando y facilitando el mundo de la bici a toda aquella que quiera probar.

Isabel Menchero, perteneciente al grupo de Jarameñas, cerca de Madrid, nos cuenta como empezaron y lo que supone para muchas mujeres pertenecer a un grupo como este:

“Jarameñas, rodamos juntas por la zona norte de la Comunidad de Madrid y oeste de la provincia de Guadalajara. El grupo comenzó en febrero de 2020, estamos a punto de cumplir los 3 añitos y somos alrededor de 100 mujeres de todas las edades.

Pertenecemos al proyecto WIB de RFEC, actualmente tenemos 5 líderes con otra más en camino. La comunicación entre las 6 es continua, nos organizamos perfectamente para que las salidas semanales sean variadas. Realizamos quedadas de MTB y de carretera para todos los niveles, desde iniciación hasta más avanzado. De vez en cuando también organizamos alguna quedada para perfeccionar la técnica. Solemos tener rutas todos los fines de semana por la mañana, y en los meses de mayo a octubre también rodamos algún día entresemana por las tardes.

Este pasado verano organizamos un viaje por Fuerteventura, recorriendo la isla en bici de Norte a Sur durante 5 días y ya estamos pensando en el siguiente. También tenemos en mente para primavera pasar un fin de semana a pedales, algo más cercano por alguna vía verde o similar.

Gracias a la bici, hemos creado un grupo con un buen rollo impresionante. También quedamos entre nosotras para realizar senderismo, acudir a eventos deportivos, e incluso para cenar o tomar algo. Y no puede faltar nuestra comida o cena anual. Ya nos consideramos amigas, podríamos decir que nuestra segunda familia es Jarameñas“.

