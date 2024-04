Andueza cierra la puerta delante de Sánchez a cualquier posibilidad de acuerdo con EH Bildu en Euskadi

Primer sábado de campaña electoral en Euskadi y primera visita de Pedro Sánchez, aunque ya estuvo en Mercedes-Benz hace solamente diez días y ha manifestado que la agenda internacional le impidió estar el jueves en los actos de arranque. En las últimas elecciones celebradas, las generales, él fue el más votado en Euskadi por delante de PNV y EH Bildu. El mensaje que ha dejado delante del presidente el candidato, Eneko Andueza, es que nunca apoyarían a un lehendakari de EH Bildu a pesar de que el resto de partidos les recuerdan los acuerdos en Pamplona o en Madrid.

Andueza y Sánchez han pedido a los que votaron al PSOE en las elecciones generales que hagan lo mismo en las autonómicas. Andueza, en cambio, ha sido más vehemente también en que no hay posibilidad alguna de pacto con Pello Otxandiano. “Siguen alimentando dudas. No se cansan. Les hemos respondido mil veces y yo particularmente en varios idiomas. Presidente, ¿se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo? ¡Que no vamos a gobernar con [EH] Bildu! ¡Que no! Si ellos no se cansan de preguntar, yo no me canso de responder”, ha clamado. Sánchez no ha ahondado más en el tema pero esta semana ya lo ha manifestado también: los acuerdos con el PNV son “estratégicos”.

El presidente se ha centrado más en poner en valor la gestión de su Gobierno, al que ha augurado una legislatura de “cuatro años” frente a las dudas de inestabilidad que, a su juicio, suscitan las derechas. Ha citado como hitos, por ejemplo, la revalorización de las pensiones o la defensa de la dignidad de las víctimas del franquismo y ha reivindicado la política estatal de Vivienda, muy criticada por el PNV en Euskadi. Asimismo, ha manifestado que la economía española crece “seis veces más” que la media europea. Ha sido muy aplaudida, asimismo, su mención a que España reconocerá el Estado palestino.

Guiños al Athletic... en Vitoria

El presidente y secretario general ha llenado un auditorio en el palacio de congresos Europa de Vitoria, ciudad con una alcaldesa socialista, Maider Etxebarria. Ha sido presentado por un 'speaker' a modo de estrella del baloncesto. En el recinto ha aparecido alguna ikurriña con el escudo del Athletic Club de Bilbao, que disputa este sábado en Sevilla la final de la Copa del Rey de fútbol, y Patxi López, lehendakari de 2009 a 2012, llevaba una bufanda rojiblanca mientras atendía las intervenciones. Sánchez ha bromeado con que su esposa, Begoña Gómez, animará al equipo de la ciudad en que nació aunque él, como representante de todos los españoles, confía en el clásico “que gane el mejor” por respeto al Mallorca. Entre los invitados, había una importante delegación navarra encabezada por otra lehendakari, la presidenta navarra, María Chivite, a la que se han unido Santos Cerdán y Ramón Alzórrriz.

“La primera generación de socialistas sin escolta”

Sánchez ha sido muy aplaudido por los suyos. Incluso ya sentado para empezar el mitin y con la candidata local, Aroa Jilete, lista en la tribuna algunas mujeres se acercaban para pedirle 'selfies'. Jilete ha sido la primera en tomar la palabra. A sus 32 años, ha destacado formar parte de la “primera generación que puede desarrollar su cargo político sin tener que llevar escolta” y ha señalado que el mejor candidato tiene que tener la 'e' de entrega, la 'n' de noble, la 'e' de entusiasta, la 'k' de carisma y la 'o' de obrero. “Eneko. Lo mejor es un lehendakari socialista. Lo mejor es Eneko Andueza”, ha bromeado.

“¡Estamos que lo petamos! El 21 de abril estaremos con una sonrisa de oreja a oreja porque habremos ganado las elecciones y estaremos camino de Ajuria Enea para tomar el timón de este país”, ha recogido el guante Andueza. Ha manifestado que Euskadi necesita una “apuesta seria” que aporte “más políticas sociales y propuestas pegadas a la calle y soluciones para el día a día”.

Y ha reclamado un Gobierno “más ambicioso” aunque el PSE-EE lleve ocho años como socio minoritario del PNV. En un mensaje ya repetido en otras ocasiones, ha señalado que lo mejor de ese Ejecutivo han sido los consejeros socialistas, Idoia Mendia, Iñaki Arriola y Javier Hurtado en el último cuatrienio. En euskera, ha cerrado con un guiño al histórico partido que el PSOE absorbió en 1994: “Gu gara Euskadiko Ezkerra!”.