Arcade Fire pone el broche al BBK Live con un peso destacado de su primer disco

Arcade Fire ha ofrecido en la última jornada del Bilbao BBK Live un espléndido concierto en el que los canadienses han tirado de éxitos para deleitar a los miles de seguidores que han acudido al festival y cerrar de esta forma tres días de música. Esta tercera jornada ha tenido otras actuaciones destacadas, como la de Jungle, con su funk y disco retro, que ha ocupado el escenario principal a la hora habitualmente reservada para los cabezas de cartel y ha puesto a bailar al público, y la de la veterana banda británica Slowdive, según recoge Efe.

Por encima de todas ellas ha estado la que ha brindado Arcade Fire, que ya fue cabeza de cartel en 2016 y que se ha reencontrado con el público del festival cuando se cumplen 20 años de su primer disco, ‘Funeral’, que ya se ha convertido en un clásico de la música actual. Las crónicas de los conciertos de Arcade Fire suelen valerse de epítetos y expresiones hiperbólicas para intentar trasladar lo vivido en ellos, y en esta ocasión no puede ser de otro modo porque la banda canadiense ha ofrecido un concierto majestuoso pleno de emociones.

La parroquia ha disfrutado de la liturgia propuesta por los canadienses en un actuación en la que ha tenido un peso destacado su disco de debut gracias al despliegue musical ofrecido en canciones como la bella ‘Neighborhood #1 (Tunnels)’ o ‘Neighborhood #3 (Power out)’. De ese primer trabajo discográfico no han faltado, en medio del éxtasis de sus seguidores, la épica ‘Rebellion (Lies)’, llena de energía festivalera, y ‘Wake up’, coreada por el público y que ha servido a Win Butler y los suyos para cerrar de manera brillante su actuación en el Bilbao BBK Live.

También ha habido tiempo para disfrutar de canciones de otros discos que conforman la banda sonora de una generación, como ‘Age of anxiety II (rabbit hole)’, la exquisita ‘The suburbs’, ’No cars go’, ‘Ready to start’, con su bajo machacón, o las más electrónicas ‘Reflektor’ y ‘Afterlife’, todas ellas del gusto de los seguidores de la banda. Entre la treintena de propuestas musicales de esta última jornada del Bilbao BBK Live ha sobresalido la que ha llevado al escenario principal el colectivo británico Jungle, con su contagioso funk y disco retro que ha convertido las campas del monte Kobetas en una fiesta del baile.

Los británicos han encendido la llama del baile en el público que ha subido al monte Kobetas, deseoso de pasarlo bien y apurar las últimas horas de festival, con un impecable concierto y temas a los que es difícil resistirse como ‘Busy earnin’’, ‘Casio’, ‘Back on 74’ o ‘Keep moving’. Después, mientras se esperaba a los cabezas de cartel, pasada ya la medianoche, el público se ha repartido entre el electropop minimalista del duo Kiasmos, que ha actuado en el segundo escenario, y el pop, congregado a un buen número de seguidores en el tercer escenario. Destacada también la actuación de Slowdive, uno de los grupos más reputados del ’shoegaze' y ‘dream pop’, que ha desplegado sus guitarras y cálidas melodías para crear momentos musicales y visuales, con las proyecciones que aparecían a su espalda, muy disfrutables.

El quinteto han comenzado su concierto con ‘Shanty’ de su último disco, y ‘Star roving’, y a medida que anochecía han repasado nuevos y viejos temas como 'Catch the breeze', ‘Chained to a cloud’, ‘Sugar for the pill’, la emocional 'Alison' o ‘When the sun hits’, que ha cerrado su actuación. También se ha subido al escenario principal del festival el grupo navarro El Columpio Asesino, en su gira de despedida, para ofrecer una poderosa y convincente actuación, en la que han mezclado electrónica y rock, que ha abierto con ‘Babel’ y ha cerrado por todo lo alto con ‘Toro’.

Según los datos brindados por el propio festival, Kobetamendi ha reunido a 110.000 personas llegadas de más de 50 países en los tres días que ha durado el festival.