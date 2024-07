Massive Attack conjuga lo musical, lo visual y lo político en la primera jornada del BBK Live

Massive Attack ha encabezado este jueves la primera jornada del festival Bilbao BBK Live con un espectáculo en el que la banda británica ha conjugado lo musical y lo visual, con una profunda carga política, para crear una atmósfera sugerente y oscura y hacer disfrutar a sus seguidores. En esta primera jornada han destacado las actuaciones del dúo francés Air, que ha celebrado los 25 años de su disco ‘Moon safari’ con una llamativa propuesta visual, el joven músico gallego Sen Senra con su pop personal y la banda Shinova, de gira con su disco ‘El presente’.

El emblemático grupo de ‘trip-hop’ Massive Attack no ha defraudado y ha ofrecido un concierto profundo e intenso tanto en lo musical, con un repertorio del gusto de sus seguidores en el que han destacado la canciones de su tercer disco ‘Mezzanine’, como en lo visual, con una fuerte carga política. Los de Bristol han comenzado su actuación en el Bilbao BBK Live envueltos en los oscuros sonidos de ‘Risingson’, uno de los temas del ‘Mezzanine’ que se han escuchado esta noche, para dar paso al agresivo y persistente ‘Girl I love you’, con la voz de Horace Andy, tal y como recoge Efe.

Tras este robusto inicio ha aparecido en el escenario Elizabeth Fraser para interpretar con su cálida voz ‘Black milk’ y continuar con un espectáculo en el que ha habido espacio para lo reivindicativo y la denuncia con los eslóganes, muchos en euskera, y las imágenes que aparecían en la pantalla que cubría todo el fondo del escenario. En ella se han podido ver a Benjamín Netanyahu y a Vladímir Putin, así como imágenes bélicas de Gaza y Ucrania y de una fábrica de bombas en Estados Unidos junto a otras en apariencia banales y mensajes que invitaban a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.

En el repaso a su carrera musical, los británicos han contado con los Young Fathers en el escenario para interpretar varios temas, entre ellos ‘Voodoo in my blood’ y ofrecido joyas como la versión de ‘Song to the Siren’, de nuevo con la voz de Elizabeth Fraser, e ‘Inertia creeps’. También se ha escuchado la versión de ‘Rockwrok’ de Ultravox, con más mensajes e imágenes inquietantes; ’Angel’; ’Safe from harm’, con una denuncia de la situación en Palestina y la actuación de Israel en los últimos años; y la extraordinaria ‘Unfinished sympathy’.

Y en la recta final Massive Attack ha ofrecido más imágenes perturbadoras y más música con ‘Karmacoma’ y la versión de ‘Levels’, de Avicii, y han contado de nuevo con Elizabeth Fraser para el fabuloso ‘Teardrop’ y ‘Group four’, con la que han cerrado su actuación en el festival. Además del cabeza de cartel, en esta primera jornada ha destacado el dúo francés de música electrónica Air, que se encuentra de gira para celebrar los 25 años del lanzamiento de ‘Moon safari’, su primer trabajo discográfico, y ha actuado en el segundo escenario antes de Massive Attack. Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel han llevado al público a disfrutar de un safari lunar en el que han repasado una a una todas las canciones de su cautivador y aclamado disco, desde 'La femme d'argent' a 'Le voyage de Pénélope’, sin olvidar 'Sexy boy' y ‘Kelly watch the stars’. Vestidos de blanco y con el acompañamiento de un batería, el dúo francés ha interpretado el disco completo y algunos temas de sus otros trabajos confinado en una caja rectangular en la que atractivas proyecciones y juegos de luces han creado una sugestiva atmósfera.

El festival también ha ofrecido su escenario principal al joven músico gallego Sen Senra que ha ido congregando al público a medida que avanzaba su actuación, en la que ha mostrado su pop a contracorriente con canciones como ‘No quiero ser un cantante’, ‘Uno de eses gatos’ o ‘Ya no te hago falta’, la más coreada de todas. Otra de las propuestas relevantes ha sido la de Shinova, banda que se encuentra de gira con los temas de ‘El presente’, su séptimo disco al que ha llegado tras una dilatada trayectoria musical de 15 años en los que ha transitado del rock duro a parajes más próximos al pop y el indie rock. El quinteto ha brindado una hora de disfrute musical gracias a temas como 'Alas’, con el público acompañando a su vocalista Gabriel de la Rosa cantando eso de “el comienzo de todo es ahora”, y ‘Gloria’, ambas de su reciente disco, y canciones más conocidas, como ‘Te debo una canción’ y ‘La sonrisa intacta’, con las que han cerrado su actuación.