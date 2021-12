Bilbao defiende que no es año para cabalgatas por la COVID-19 y Vitoria asegura que es lo último que prohibiría

Mientras el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclama medidas comunes en España para combatir la última ola de la pandemia, en Euskadi sigue habiendo una clara diferencia de criterios con las cabalgatas de Olentzero y Mari Domingi y los Reyes Magos. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, es el único que las ha suspendido (las ha cambiado por unos actos en interiores) y critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que los niños no se merecen que se suspendan actos de Navidad. Ha asegurado que no hacerlas es "doloroso" pero que tiene la "conciencia tranquila". Sin embargo, sus colegas de Vitoria y Donostia, Gorka Urtaran y Eneko Goia, tienen un criterio diferente.

"¿Vamos a hacer en cada momento lo que se merecen los diversos colectivos?¿ O vamos a hacer lo que creemos que hay que hacer o lo que los epidemiólogos nos dicen que hay que hacer?", se ha preguntado Aburto en la Cadena Ser. "El virus tiene toda la pinta de que va a seguir andando entre nosotros y los contagios van a subir mucho. [Hay que] Tomar las decisiones sin aferrarnos a no caer mal. Todo lo contrario, estamos en los puestos que estamos cada uno, nos ha tocado un tiempo difícil y nos toca tomar decisiones", ha añadido, según recoge Europa Press.

El alcalde de Vitoria, por su parte, ha reiterado este jueves que lo último que suprimirían en el programa navideño son las cabalgatas de Olentzero y Mari Domingi, y de los Reyes Magos, aunque estos eventos se tendrán que adaptar a las medidas preventivas establecidas. "Eso implica que no puede haber caramelos, no puede haber recepciones, no puede haber saludo final, y que hay que ir con mascarilla, además ahora por obligación, en todo momento", ha apuntado Urtaran en Onda Cero. "Vamos a demostrar que hemos adaptado las cabalgatas para no hacerlas como antes, porque no podemos, pero que permitimos que se puedan distribuir por las calles de Vitoria toda la ilusión y magia de Olentzero y los Reyes Magos", ha indicado. El alcalde, eso sí, ha admitido que les ha "pillado un poco de sorpresa" la actual situación epidemiológica por la COVID-19, ya que "la vacunación iba muy bien y los casos iban hacia abajo" hace unos dos meses, pero ha recordado que ahora ha habido un crecimiento exponencial.

Y, en Radio Euskadi, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha afirmado que el debate que se ha proyectado sobre las cabalgatas es "desproporcionado". A él le preocupan "más cosas" como los cotillones de Nochevieja. Sostiene que ha habido decisiones diferentes porque responde "a la realidad de cada municipio". "Nosotros analizamos esta cuestión en el caso de San Sebastián, sabemos cuáles son las dimensiones del desfile de Olentzero y Mari Domingi y cuáles son las características de nuestras calles y creemos que la solución que hemos planteado -adecuar ese desfile a las circunstancias alargándolo e introduciendo una serie de modificaciones- responde a esa solicitud. Bilbao ha decidido otra cosa y otros municipios han decidido otra, pero me parece lógico cada uno ha actuado un poco en función de cuál es la realidad de cada municipio", ha agregado antes de advertir de que quizás toque replantearse la Tamborrada de San Sebastián del 20 de enero.