Urkullu y Chivite lideran unas conversaciones para aplicar medidas en Nochevieja en todo el norte de España

Un mensaje de WhastApp de la presidenta navarra, la socialista María Chivite, al lehendakari, Iñigo Urkullu, enviado este jueves por la mañana ha abierto formalmente un espacio de conversaciones para que se apliquen medidas comunes contra la COVID-19 de cara a las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo. Según las fuentes consultadas, afectarían básicamente a limitaciones de horarios de las actividades de ocio y a reducciones de aforo en línea con el plan presentado este miércoles antes de la conferencia de presidentes por el propio Urkullu. En el cruce de propuestas participan también Aragón y La Rioja, y Euskadi desea extender el marco común a Cantabria y Castilla y León, o al menos a la provincia de Burgos que linda con Álava y Bizkaia.

Tras la conferencia de presidentes, tanto Urkullu como Chivite expusieron que no adoptarían restricciones para Nochebuena y Navidad, aunque desde posiciones diferentes. El lehendakari lo hizo al entender que las comunidades no tienen herramientas propias para actuar y porque considera contraproducente vetar un cotillón o una fiesta en Euskadi cuando se puede viajar libremente a otros lugares a celebrarlo. En el caso de Navarra, se está de acuerdo con las medidas propuestas por el presidente socialista Pedro Sánchez y se incidió en la ampliación del pasaporte COVID. No obstante, unos y otros siempre han dejado la puerta abierta a nuevas decisiones ya pensando en la próxima semana y más teniendo en cuenta que lideran las comunidades con la incidencia más alta desde hace semanas.

Fuentes de la Presidencia vasca indican que han acogido con "sorpresa" la propuesta de Chivite cuando en la conferencia de presidentes "nadie" secundó el plan de medidas comunes lanzado por Urkullu. En el caso de los presidentes autonómicos socialistas -inciden estas fuentes- actuaron cerrando filas con Sánchez en todo momento. Desde la Presidencia navarra también exhiben malestar porque se haya hecho público este trabajo discreto que capitanean las consejeras de Salud, Gotzone Sagardui y Santos Induráin. No obstante, esto no frenará la voluntad de explorar limitaciones al ocio de cara a fin de año, indican unos y otros.

Navarra también ha hecho extensiva esta misma propuesta a su vecina del este, Aragón, con una situación epidemiológica igualmente grave. En el caso de La Rioja, fuentes del equipo de Concha Andréu indican que están al tanto del plan, aunque lo ven con cierta distancia. "No estamos fuera pero no lo estamos liderando. Miramos la presión hospitalaria y no estamos muy agobiados", indican desde Logroño. En el caso vasco, existe la voluntad de contactar también con Castilla y León y con Cantabria. Al menos en este segundo caso ya ha habido sintonía en otras fases de la pandemia.

“El Gobierno está valorando diferentes escenarios. No se está cerrado a dar nuevos pasos y con el mayor consenso posible. Estoy en conversaciones con las comunidades vecinas porque las comunidades del norte somos las que estamos con mayor aumento de incidencia y transmisión”, ha confirmado en el Parlamento de Navarra Induráin.