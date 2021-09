Bizkaia invertirá 60 millones de euros en cubrir La Avanzada de Leioa, una de las vías con más tráfico

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha anunciado que la institución que dirige invertirá 60 millones de euros para cubrir de manera "total" de La Avanzada de Leioa, una de las grandes vías de comunicación del territorio. Se trata de un viejo anhelo desde hace más de una década.

El comité y la dirección de la empresa alavesa Tubacex alcanzan un principio de acuerdo para poner fin a 231 días de huelga

Saber más

En el pleno de política general que celebran este miércoles las Juntas Generales de Bizkaia, el diputado vizcaíno ha repasado la gestión del Gobierno foral y ha anunciado sus nuevos proyectos en una intervención en la que ha tenido un recuerdo para las 136.085 vizcaínos que han sufrido COVID-19 y a las 2.581 personas fallecidas, así como un agradecimiento a quienes "se han dejado la piel para ayudar y cuidar" en este tiempo de pandemia, informa Europa Press.

Rementeria ha destacado que Bizkaia está "mejor que hace un año" y espera que aún vaya a "mejor". En este sentido, ha valorado que "todas las perspectivas económicas son optimistas" y se está "inmersos" en una fase de recuperación económica en la que "la clave es determinar cómo ayudaremos en esa recuperación". El diputado general ha explicado que en estos dos primeros años de legislatura el Gobierno que dirige ha cumplido el 35% de los compromisos adquiridos o "madurado en gran medida" y tiene en marcha el 49% de los proyectos incluidos en el programa de gobierno.

Tras repasar el estado de los proyectos en marcha, ha anunciado, entre las nuevas incitativas previstas, la cubrición total de La Avanzada en Leioa para eliminar "la trinchera que parte el pueblo" y convertir "esa brecha en un nuevo espacio para el disfrute de las personas", un proyecto que se prevé tener listo para noviembre de 2022 para "inmediatamente después" licitarlo y comenzar las obras con una estimación inicial de una inversión de 60 millones de euros. Asimismo, ha aludido a la mejora del puerto de Sollube, en concreto del trazado entre Bidebieta y el Alto de Sollube, para dotarlo de "más comodidad, más seguridad, mejor accesibilidad". El diputado ha precisado que, en todo caso, la Diputación "no renuncia a los túneles". Se estima que será necesario "casi tres años" para redactar un proyecto "complejo" a partir de la primera quincena de octubre, con su adjudicación. Por ello, ha señalado que "los plazos impedirán iniciar la obra esta legislatura" pero se dejará "todo listo" para la siguiente con 35 millones reservados para su ejecución.

Remeteria se ha mostrado "optimista" respecto a la conexión del Metro con Galdakao y el hospital de Usansolo, pese a "las enormes dificultades" que existen para llevar a cabo este proyecto debido a la inversión de 350 millones que requiere. "Pero no bajamos los brazos nunca y seguimos tocando todas las puertas", ha señalado el diputado, que ha admitido que "de momento está muy complicado" pero no lo descarta. Según ha manifestado, con los datos que maneja actualmente, "puede que sea realidad". "¿Seguro? no. ¿Imposible? Tampoco", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que la Supersur estará finalizada en la primavera de 2023 y será la primera vía de Bizkaia con un peaje 'free-flow', en el que no hay que parar. En cuanto al túnel bajo la ría, ha explicado que se está preparando ya el estudio de ingeniería, "el manual de instrucciones de la obra", y que va cumpliendo los plazos marcados.

Por otro lado, ha anunciado que se va a impulsar un sistema territorial de bicicleta eléctrica compartida que pueda usarse entre diferentes municipios y en combinación con otros transportes públicos y que se active con la tarjeta Barik. Se trabaja ya con los ayuntamientos en la definición del proyecto que "adquirirá todo su sentido y potencial cuando terminemos los principales bidegorris de alta capacidad, en 2024", ha apuntado. En este sentido, en relación a los bidegorris de alta capacidad de Amorebieta-Durango o el bulevar de la ría, ha señalado que el primero comenzará sus obras en la primera quincena de noviembre de este año y el segundo en noviembre de 2022, con el puente peatonal sobre el Nervión. También ha avanzado que Getxo, Leioa, Portugalete, Amorebieta y Durango acogerán antes de 2023 los primeros aparcamientos seguros para bicicletas.

Por otro lado, ha reiterado su compromiso con el proyecto de ampliación del Guggenheim en Urdaibai, que es "bueno" y en el que, según ha apuntado, el propio Gobierno central, a través de los Ministerios de Transición Ecológica y Cultura, ha trasladado su disposición a apoyarlo económicamente. En otro orden de cosas, ha anunciado que la Diputación abrirá en los próximos dos años nuevas oficinas Gertu en Mungia, Markina e Igorre y "pronto" se introducirá la videollamada como una nueva herramienta de comunicación.

En materia de sostenibilidad, ha destacado, además de la creación de nuevos caminos naturales, la compra de montes para plantar bosques autóctonos, proyecto dentro del cual se están analizando 15 ubicaciones que permitan crear corredores de bosques autóctonos, el suministro de energía 100% renovable a todos los edificios y sedes forales, la adquisición de autobuses híbridos para Bizkaibus, la renovación de la flota de Garbiker o el tercer Plan de Gestión de Residuos de Competencia Local de Bizkaia.

También ha anunciado la inclusión en la actual Norma Foral de Montes de una disposición adicional que determine una moratoria en las nuevas plantaciones de eucalipto, "una prohibición temporal de nuevas plantaciones hasta su ordenación definitiva en la nueva Norma Foral que se está trabajando". Finalmente, el diputado general ha admitido que habrá proyectos que no se podrán concluir esta legislatura, entre los que ha citado el proyecto para extender el efecto Bilbao a toda la ría y los pilotos de movilidad en torno al tren en Durangaldea y Busturialdea, debido al déficit económico que arrastra el transporte público como consecuencia de la pandemia y una demanda de este servicio que no alcanza todavía la de la etapa precoronavirus.