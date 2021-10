La caída de la incidencia se estanca en Euskadi tras registrar un ligero repunte de los contagios

Tras varias jornadas consecutivas de caída, la incidencia acumulada se ha estancado entorno a los 65 casos ce COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Un dato que si bien no es malo, sitúa a Euskadi todavía por encima del umbral epidemiológico fijado como asumible. Con las cifras actuales de contagios, y según los cálculos de este periódico, ya que el dato oficial no se ofrecerá hasta este lunes, hasta mínimo el martes no se bajará de los 60 casos de incidencia.

Euskadi dispone de 356.890 dosis para 188.590 personas mayores de 12 años sin vacunar

En la última jornada se ha registrado un ligero repunte de los contagios después de que Osakidetza haya notificado 72 positivos, 8 más que el día anterior. Por territorios, son 30 de Gipuzkoa, 28 de Bizkaia, 9 de Álava y 5 o de fuera o sin residencia conocida. Como se realizaron 3.685 pruebas PCR, de antígenos y de saliva, la positividad asciende también al 2%, aunque se mantiene muy por debajo del 5% que se considera como indicativo crítico de alta transmisión comunitaria.

En cuanto a la situación hospitalaria, en las últimas 24 horas 13 personas han ingresado con COVID-19 en la red de Osakidetza, 7 menos que en la jornada anterior. En la UCI son 39 las personas en estado crítico, una cifra que también ha ascendido en las últimas horas. Osakidetza además, en su informe de fin de semana no detalla el número de altas ni de fallecimientos registrados en el último día.

