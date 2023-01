Los cines vascos piden “apoyos” tras perder un 40% de recaudación y un 43% de público en 2022 con respecto a 2019

Las salas de cine de Euskadi han perdido un 40% de recaudación (20 millones de euros) y un 43% de público con respecto a 2019, por lo que su recuperación, aunque ya ha comenzado, se prevé “lenta y necesitada de apoyos”, según ha destacado la asociación de salas de cine vascas Ezae.

En un comunicado, Ezae ha indicado que el pasado año los cines vascos han “incrementado un 44% su recaudación y un 36% los espectadores en 2022 respecto a 2021”, año aún marcado por las restricciones por la pandemia de Covid-19. Pese a esa “mejoría”, las mismas fuentes han subrayado “entre 2020 y 2021 las salas vascas acumularon unas pérdidas en su cuenta de resultados de 20 millones, por lo que la recuperación se prevé lenta y necesitada de apoyos”. Si se comparan los datos con la situación prepandemia, los cines vascos han pasado de 28,1 millones de euros de recaudación en 2019 a 16,8 millones de euros en 2022, y de 4,7 millones de espectadores en 2019 a 2,7 millones de espectadores en 2022.

Por territorios históricos, el que más pierde en la comparativa 2019-2022 es Álava, con una bajada del 44% en recaudación y un 47% en espectadores. Bizkaia sufre una caída del 40% de recaudación y del 43% de espectadores, mientras que Gipuzkoa se queda en una disminución de la recaudación del 37% y de una caída de espectadores del 40%.

Por otro lado, Ezae ha indicado que las 10 películas más taquilleras en Euskadi durante 2022 han sido: 'Avatar, el sentido del agua'; 'Minions: El origen de Gru'; 'Jurassic World, Dominion'; 'Padre no hay más que uno 3'; 'Tadeo Jones, la tabla esmeralda'; 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'; 'Uncharted'; 'El cuarto pasajero'; 'Thor: Love And Thunder' y 'The Batman'.