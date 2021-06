La consejera Sagardui apunta a un refuerzo en la vacunación de la COVID-19 en respuesta a las denuncias de recortes sanitarios en verano

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado este viernes un refuerzo y un "esfuerzo extraordinario" del personal de los vacunódromos con el ánimo de llegar al 70% de inmunidad este verano mientras la oposición ha mantenido sus críticas a los recortes en la atención sanitaria estival, un debate tradicional de cada año haya o no pandemia y que se traduce en menos horas de apertura de los ambulatorios y en menos camas hospitalarias. En la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, la titular de Salud ha vuelto a admitir esos "ajustes" como ya hiciera la pasada semana y ha explicado que la propuesta "general" para los centros de salud es apertura de 8.00 a 17.00 horas en aquellos que abrían hasta las 20.00 horas y de 8.00 a 15.00 horas en aquellos que abrían hasta las 17.00 horas.

Euskadi admite "ajustes" en la atención sanitaria en verano pero se escuda en que también cae la demanda

"Nuestra obligación es ajustar a la demanda el servicio que se presta", ha insistido Sagardui, que ha recalcado que "las consultas agendadas suelen disminuir en al menos un 33%" con respecto al invierno. En cuanto al plano hospitalario, el descenso del 3 al 2 de la alerta por ocupación de camas de plantas y de UCI por casos de COVID-19 facilita la gestión, ha apostillado. Preguntada por los cambios que se avecinan, ha indicado que "eso ocurre todos los años y este año también ocurrirá" y ha querido dejar claro que "el cuidado de la salud de la ciudadanía sigue garantizado". No obstante, ha dado a entender que no es solamente un problema de "demanda" sino de dificultades para contratar interinos con los que cubrir las bajas del personal de vacaciones. "No es una excusa, pero no hay tanto como nos gustaría. [...] Contrataremos allí donde sea necesario, siempre que exista personal disponible", ha explicado Sagardui, que en todo caso ha repetido que toca "concentrar fuerzas" en mantener el ritmo de vacunación.

Un dato aportado después por el Departamento de Salud ha mostrado que este verano habrá una media de "6.400" sanitarios "activos" en atención primaria, "un 5% más" que en 2018. En el mismo comunicado, Salud ha explicado que "el 44% de las citas" ahora mismo en los ambulatorios son presenciales, lo que indica que el 56% son telemáticas. "Es decir, hay una mayor oferta de consultas presenciales de lo que demanda la ciudadanía, que en ocasiones considera que su problema puede ser resuelto por teléfono", indican desde el área que dirige Sagardui, que ha aprovechado la nota para publicitar un sistema de wifi gratuita en 16 ambulatorios de Bizkaia y Álava.

Según Elkarrekin Podemos-IU, coalición que había demandado explicaciones de Sagardui en la Cámara, "el esfuerzo o sobreesfuerzo que tiene que hacer Osakidetza de cara a la vacunación no puede ser, de ninguna manera, un argumento para los recortes de servicios y horarios que se dan en verano". Jon Hernández ha reiterado la idea de que hay mucha demanda retrasada por la pandemia y que no se puede perpetuar el tapón en los próximos meses. Ha alertado también de que reducir horarios en los servicios ordinarios repercute después en la saturación de los servicios de Urgencias. "En este momento necesitamos más Sanidad pública, no menos, independientemente de la época del año. Necesitamos este verano más Sanidad pública para recuperar el tiempo perdido, no menos", ha diagnosticado Hernández.

