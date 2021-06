Ninguna mascarilla de rejilla cumple los estándares para prevenir contagios de COVID-19, según una inspección en Euskadi

Ningún modelo de mascarilla de rejilla o transparente cumple los estándares de protección. Algunas de ellas, incluso, tenían una capacidad de filtrado que no llegaba al 10%, cuando las exigencias son de un mínimo del 90%. Ninguna pasaba del 27,5%. Son las conclusiones de un nuevo trabajo inspector del Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide), presentado este viernes en el Parlamento Vasco por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que ha enfatizado que es cierto que la regulación sobre estas protecciones se va a relajar desde este fin de semana pero que ha subrayado que siguen siendo necesarias en muchas situaciones.

Desde que arrancó la pandemia, Kontsumobide ha realizado varias campañas de inspección de las mascarillas de venta al público -no las de uso sanitario-. La novedad es que el último barrido ha incluido no solamente una revisión del etiquetado -que ya era irregular en muchas ocasiones- sino también análisis de laboratorio de la capacidad de filtrado de partículos de los tapabocas. Son 28 los modelos revisados, ocho de rejilla y 20 del tipo higiénico.

Las ocho mascarillas de reijlla revisadas no son aptas para prevenir la COVID-19, ha enfatizado Hurtado, que ha indicado que se ha procedido a su “retirada del mercado” así como a emitir una alerta “al resto de comunidades autónomas” para que también puedan actuar. De las otras 20, 17 sí cumplían los estándares y las otras tres no, aunque con porcentajes de filtrado mucho más cercanos a lo prometido (del 76% al 91%, cuando según el tipo tienen que tener del 90% al 95%). Asimismo, se mantienen los problemas en la información de los productos que se ofrece a la ciudadanía. En datos, el 89% no tiene instrucciones en castellano, el 68% no indica la composición o los tejidos, el 60% no aclara si pueden ser empleadas por niños y en el 46% no especifican el lote de fabricación.

Antes, entre julio y noviembre de 2020, se examinaron en Euskadi 53 establecimientos con mascarillas en venta (40 que vendían del tipo higiénico y 13 de tipo EPI) y 37 “presentaban algún tipo de incumplimiento en el etiquetado”. Con ello, se logró “inmovilizar” en tiendas 10.914 protecciones, 2.429 de cuatro modelos FFP2/KN95 y 8.485 de nueve modelos higiénicos. En Internet no se llegó a bloquear ninguna remesa.

