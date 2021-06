Euskadi admite "ajustes" en la atención sanitaria en verano pero se escuda en que también cae la demanda

La Sanidad vasca vive dos procesos simultáneos. Por un lado, los hospitales de Osakidetza acaban de pasar de un escenario de alerta de nivel 3 sobre 5 por los ingresos que generaba la COVID-19 a otro algo mejor, 2 sobre 5, lo que libera recursos humanos y materiales para no desatender otras necesidades de la población. Por otro lado, se acerca el verano y, como es habitual, se han previsto ya reducciones en horarios, servicios y camas hospitalarias. Las coaliciones EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han puesto de manifiesto esta segunda realidad en la comparecencia de este miércoles en el Parlamento Vasco de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Y ella le ha restado dramatismo al subrayar que si hay "ajustes" de planificación en el período estival es también porque la demanda es más baja. Ha añadido que la atención estará "garantizada" en todo momento para "toda la población".

Desde la bancada de EH Bildu, Rebeka Ubera ha hecho mención a las listas de espera acumuladas a lo largo de la pandemia en otros servicios diferentes a los circuitos "sucios" o de coronavirus y, desde el grupo de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha señalado que "se ha perdido mucho tiempo" y que recuperar la atención pendiente de diferentes colectivos "no es compatible con una política de reducción de horarios" y servicios en verano. Denuncias similares ya han llegado también desde organizaciones sindicales de Osakidetza. "Cada año, Osakidetza aprovecha la temporada estival para ir dando pasos en el recorte de Atención Primaria", manifestó LAB.

Un documento interno de la Dirección de Personal de la OSI Bilbao-Basurto, que agrupa a los centros hospitalarios y ambulatorios de la ciudad más poblada de Euskadi, no hace mención a la caída de la demanda sino más bien a que hay una escasez de plantilla para mantener los mismos horarios, por lo que propone reducir la apertura de los centros de salud de 8.00 a 17.00 horas en vez de 8.00 a 20.00 horas. "Es una circunstancia conocida que ya se ha producido en años anteriores, la falta de profesionales facultativos y de enfermería para la cobertura de las ausencias de los trabajadores de los centros de salud en el período vacacional", se argumenta. De 17.00 a 20.00 horas se cubrirían esos casos con los puntos de atención continuada o PAC, un servicio intermedio para no saturar las Urgencias. Fuentes del sindicato SATSE indican que este mismo plan se extiende a otras comarcas sanitarias como Barakaldo-Sestao y Uribe en Bizkaia y Goierri y Donostialdea en Gipuzkoa. En Álava, siempre según esta central, el plan se limitaría más a camas hospitalarias.

Según Sagardui, "pasar al nivel 2" supone "ganar en capacidad para recuperar esa actividad ordinaria" pero ha admitido que, en poco tiempo, "habrá ajustes horarios en servicios asistenciales para este verano". Con todo, asegura que ello "no afecta" a la calidad del servicio e incide en que "la demanda tampoco se corresponde a la de otras épocas del año". "En todo servicio público la adecuación de la demanda al servicio se viene haciendo y se debe hacer", ha señalado. En todo caso, ha recalcado que, "en función de la disponibilidad de profesionales", la Sanidad vasca realizará "las contrataciones que sean necesarias" para "recuperar tiempo" con aquellos pacientes con "dolencias no graves que pudieran haberse visto demorados" por las sucesivas olas de la pandemia y su afección a la actividad ordinaria, tanto la programación de consultas o cirugías en hospitales como la no presencialidad en muchos supuestos en los ambulatorios.

