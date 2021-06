Urkullu anunciará este viernes una flexibilización en ocio y hostelería para Euskadi a partir del lunes

El lehendakari, Iñigo Urkullu ha convocado ya para este viernes por la tarde una nueva reunión del Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria y órgano competente durante la pandemia para endurecer o suavizar las restricciones en Euskadi. El objetivo de esta cita es manifiesto: dejar constancia de la caída de la incidencia de la COVID-19 por debajo de una tasa de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y aplicar la flexibilización de medidas prometidas hace tres semanas para cuando llegara ese momento. También se ha cumplido la previsión de que se reduzca la presión de las UCI, que han pasado de un nivel de alerta 3 sobre 5 a un 2 sobre 5. Este nuevo paquete de medidas entrará en vigor, como pronto, este lunes, según las fuentes consultadas, por lo que el fin de semana se mantendrá vigente el marco anterior.

Según se enumeró el 31 de mayo, cuando se presentó la normativa actual, que ya supuso un salto en la desescalada respecto a la anterior, la primera tras el estado de alarma, habrá menos controles en hostelería, ocio y aforos. Los cambios serían: 1) Ampliar de las 00.00 horas hasta las 01.00 horas los horarios de hostelería y actividades culturales; 2) Ampliar aforos en comercio, recintos feriales, mercadillos, eventos culturales en exteriores y centros de culto; 3) Ampliar los aforos máximos en eventos como teatros a 600 en interior y 800 en exterior; 5) Ampliar de cuatro a seis del número personas por mesa en la hostelería; 6) Abrir las sociedades gastronómicas; 7) Ampliar a 10 personas los grupos que pueden practicar deporte en interiores; 8) Permitir público en eventos deportivos como los estadios de fútbol con un aforo del 60% o, en su caso, 800 personas en interior o de 1.200 en exterior; 8) Permitir una ampliación de los grupos de personas en actividades turísticas; y 9) Ampliar el aforo al 60% en exteriores de piscinas, jardines, terrazas de hoteles y campings. Otras comunidades autónomas ya están adoptando decisiones en la misma dirección. No obstante, la propuesta definitiva saldrá de una reunión previa de la comisión técnica que asesora al Labi y que se reúne 24 horas antes, este jueves.

"No voy a decir que estamos de enhorabuena, pero sí que la situación de incidencia de la pandemia ha mejorado sustancialmente [...]. Este martes, como saben, se rompió la barrera de los 150 en la tasa de incidencia acumulada a 14 días. No es un simple hito. Bajar de esa tasa supone un cambio de escenario de transmisión tensionada a moderada, lo que abre nuevas perspectivas y posibilidades para seguir normalizando la actividad de las personas", ha explicado este miércoles en el Parlamento Vasco la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Y ha añadido: "De hecho, hace meses que no estábamos en esta situación".

