La mortalidad semanal en Euskadi cae a 14 fallecidos pero son ya 4.388 los muertos en la pandemia

La letalidad de la COVID-19 en Euskadi continúa reduciéndose. En la semana comprendida entre el 7 y el 13 de junio fallecieron con coronavirus 14 personas, si bien Osakidetza que estima que cinco de ellos no tuvieron el Sars-Cov-2 como causa directa. Fueron 19 en el período anterior. Eso sí, nuevamente toca una revisión de datos antiguos y nuevamente se repite el hecho de que una jornada en la que aparentemente nadie había fallecido -el domingo 6 de junio- sí se produjeron decesos. Es un patrón que se lleva repitiendo desde hace meses y que afecta sobre todo a jornadas festivas. En esta ocasión, se indica que no hubo muertes el domingo 13 de junio. La realidad es que desde el pasado verano solamente en otras dos jornadas -el 19 de marzo y el 16 de mayo, festivos- no se notificaron fallecimientos. No hay datos del 31 de mayo.

Por edades, en la última semana murieron dos nonagenarios o centenarios, dos octogenarios, seis septuagenarios, tres sexagenarios y una persona de menos de 60 años. Las muertes totales en la pandemia son ya 4.388, que representan el 2,1% de los 210.490 positivos totales confirmados desde el pasado 28 de febrero de 2020. 3.013 de ellos, el 68%, tenían más de 80 años, cuando representan el 7% de los infectados en estos meses.

En la UCI quedan en estado crítico 54 personas. Es una cifra baja en comparación con la situación de hace menos de dos meses, en la que se llegó a un pico de 195. Oficialmente, el nivel de alerta se ha rebajado del escenario 3 (sobre 5) al escenario 2. Las camas disponibles en este momento son 261, con la que los enfermos de COVID-19 representa el 20,68%. Los ingresados totales son 138, 23 de ellos en las últimas 24 horas. En la última semana, el 38,1% de los ingresados tenía 60 años o más, cuando antes de la vacunación generalizada llegó a ser del entorno del 75%. Del 7 al 13 de junio ingresaron siete menores de 18 años y 16 personas de 85 años o más.

Euskadi ha realizado ya 3,3 millones de pruebas diagnósticas al 56% de la población

En Euskadi se han realizado ya 3.375.798 pruebas PCR y de antígenos. Eso sí, muchos han repetido. Son 1.224.116 los vascos que han pasado por esa situación, el 56% de la población. Nada se sabe de las serologías que en su momento tuvieron tanta importancia y que hallaron 'a posteriori' que 7.730 personas se habían infectado. Tampoco hay datos de la posible utilización de las anunciadas pruebas de saliva. De esas pruebas, las últimas 7.236 han sido validadas en las últimas 24 horas y han arrojado 146 nuevos positivos de COVID-19, 89 en Bizkaia, 35 en Gipuzkoa y 20 en Álava. Los otros dos son o de personas de fuera o sin residencia conocida.

Con estos números, la tasa de incidencia media en 14 días y por cada 100.000 habitantes baja a 137,79, y oscila entre los 128,40 de Álava y los 144,29 de Bizkaia. En todo caso, todo el territorio cae por debajo de 150, un umbral fijado para la relajación de algunas restricciones aunque todo apunta a que las actuales seguirán en vigor como mínimo hasta después del fin de semana. La pandemia ha decrecido un 26% en la última semana, lo que la lleva a los niveles más bajos desde que se reinició la emergencia sanitaria el 15 de agosto de 2020. Además, entre los mayores de 65 años -ya protegidos en su práctica totalidad- el dato baja hasta 37. Por el contrario, la peor situación se da en jóvenes adolescentes de 13 a 18 años, con una incidencia siete veces más elevada. El R0 en 0,82 indica que la pandemia se está contrayendo, ya que marca cuántos positivos origina cada infectado.

En el plano más local, queda un municipio de 251 en alerta roja, con la tasa por encima de 400. Es Zalla, donde hubo un brote en un colegio y los casos han crecido un 19% en siete días. Por el contrario, la cercana Ortuella y Azkoitia, en Gipuzkoa, salen de esa situación de riesgo. El mapa de municipios va adquiriendo cada vez más colores verdes, esto es, zonas en situación de transmisión asumible. No obstante, la situación en Euskadi es de alerta amarilla todavía. Ese es el nivel también de las tres capitales, con tasas que van desde el 121 de Donostia hasta el 151 de Bilbao.

