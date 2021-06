Un juzgado investiga al colegio negacionista de Álava, que tuvo un brote con 41 positivos

Un juzgado de Vitoria ha asumido ya la investigación contra el colegio negacionista Waldorf Geroa, que a principios del curso académico 2020/2021 incumplió los protocolos de prevención de la –COVID-19, especialmente en cuanto a uso de mascarillas para cubrir las vías respiratorias y cortar el contagio por aerosoles, algo que se contemplaba como optativo. Así lo ha podido confirmar este periódico de fuentes judiciales. Después de varios requerimientos al hilo de estas irregularidades, la polémica acabó por explotar cuando se detectó un brote con 32 alumnos y 9 profesores contagiados que obligó a clausurar temporalmente todo el centro durante unos días.

Este centro concertado está ubicado en el pequeño pueblo de Trocóniz, a pocos kilómetros de Vitoria pero perteneciente al término municipal de Iruraiz-Gauna. Sigue la pedagogía Waldorf –ello implica limitar el uso de la tecnología hasta el punto de que se resintió la docencia durante el confinamiento domiciliario– y percibió de las arcas públicas exactamente 307.452,04 euros en el curso anterior. Desde septiembre, la inspección educativa giró varias "visitas" y, ante los problemas que no se corregían y en vista de que el número de contagios se disparó en noviembre hasta afectar a todos los niveles y al 25% del alumnado precisamente en el momento con más incidencia de toda la pandemia, se optó finalmente por dar traslado del asunto a la sección de menores de la Fiscalía de Álava, quien se apoyó en la Ertzaintza para la realización de informes y tomas de declaraciones. El siguiente paso en la tramitación ha sido el traslado del expediente a manos de un juez, si bien ello no prejuzga las conclusiones finales de la investigación.

"El otro día en el parking, el 50% de los padres llevaban mascarilla y el 50% no"

En Euskadi ha habido otros centros que han tenido que cerrar del todo por brotes de coronavirus, tanto en Vitoria como en Eibar u otras localidades. Pero éste ha sido el único en que se hizo por la negligencia de sus gestores. De hecho, en los momentos previos a la clausura todavía insistían en que iban a continuar la actividad con normalidad. "Estamos en plena temporada de gripes, resfriados, dolores de barriga...", diagnosticaban sobre las continuadas bajas que se producían sin mencionar la COVID-19, al tiempo que pedían "discreción" a las familias sobre lo que estaba ocurriendo. "Un caso de muy difícil gestión", admitió el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que llegó a decir que Waldorf Geroa "no veló por la protección de la salud de los alumnos y alumnas, así como de los trabajadores del centro".

Meses después, fuentes internas indican que el curso está terminando y que de lo ocurrido en otoño no se ha vuelto a decir nada. "Es como si se hubiera corrido una cortina para mostrar que no ha pasado nada", explican. Cambió la dirección y el nuevo equipo tampoco ha ofrecido explicaciones. ¿Y los protocolos se cumplen ahora a rajatabla? "El otro día en el parking, el 50% de los padres llevaban mascarilla y el 50% no".

