Cooperación entre países para mejorar el derecho a la salud: “Hay que ser solidarios, pero África no necesita que nadie la salve”

“Si vienes a salvarme, estarás perdiendo el tiempo, pero si vienes porque te has dado cuenta de la importancia de la cooperación entre iguales, entonces podremos trabajar juntos. África no necesita que nadie la salve, necesita a personas que sean solidarias y trabajen desde la igualdad. El mundo necesita ser más solidario”. Con estas palabras, la escritora, periodista y abogada keniana Nanjala Nyabola ha comenzado el coloquio 'Cambio climático y pandemias: África reclama su papel' en el que ha conversado junto al sociólogo y experto en cooperación internacional de Costa de Marfil, Amari Akpa, sobre cuestiones como la emergencia climática, la gestión de la pandemia en África, la desigualdad de oportunidades, la migración o la cooperación internacional.

Ambos han protagonizado el encuentro tras la entrega de los VIII Premios Fundación Anesvad HEALLTH en la que la que se ha reconocido la labor de quienes trabajan por mejorar el derecho a la salud de la población más olvidada de África subsahariana. En esta ocasión, las galardonadas han sido Encarnación González por toda una vida profesional dedicada a defender el derecho a la salud de las poblaciones más vulnerables, de la mano de Hermanas Hospitalarias; la Fundación Kirira, que ha recibido el premio a la mejor entidad y su trayectoria en cooperación para el desarrollo e IRDAS la Iniciativa Retorno por el Desarrollo de África Subsahariana, que ha recibido el premio al mejor proyecto o iniciativa en educación para la transformación social.

Con una reflexión Nyabola ha dejado de piedra al público del salón del Museo Guggenheim de Bilbao, donde ha tenido lugar el evento, presentado y moderado por la periodista especializada en derechos humanos Maitena Salinas: entre Nairobi y Abiyán, las ciudades de los dos participantes del coloquio y que están en extremos opuestos de su continente, hay más distancia y diferencias que entre Bilbao y Bagdad. “Él es de Costa de Marfil y yo de Kenia. Para que os hagáis una idea, están más cerca y hay más parecido entre Bilbao y Bagdad, pero muchas personas creen que África es solo una y todos los países son el mismo, pero no es así. Hay múltiples idiomas, culturas y diferencias. De hecho, él y yo ni siquiera hablamos la misma lengua”, ha aseverado la escritora en inglés, a sabiendas de que su compañero respondiese, una vez llegado su turno, en francés.

Entre las cuestiones que han resaltado está el hecho de que las personas desplazadas van a aumentar a raíz de la crisis climática, pero, a diferencia de lo que se cree, “la ansiedad que hay en Europa, Estados Unidos o Canadá de que todo el mundo quiere ir corriendo a vivir ahí es un error”. “Nadie deja su casa si no es estrictamente necesario y, es cierto que la crisis climática va a hacer que haya más desplazamientos, pero no me gusta hablar de olas de migrantes llegando a occidente, porque cuando el cambio climático llega, también va a llegar aquí. Nos va a golpear a todos, vivamos en África o en California”, ha asegurado Nyabola.

El acto ha contado con la presencia e intervención de Garbiñe Biurrun, presidenta de Fundación Anesvad, además del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto y las consejeras de Salud y de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui y Nerea Melgosa, respectivamente, que en sendos discursos han hecho alarde de las propuestas en materia de cooperación que los departamentos de ambas han puesto en marcha en los últimos años. En este sentido, Sagardui ha recalcado que en África, el Departamento de Salud mantiene el proyecto de Guinea Bissau, estado en el que un equipo de profesionales sanitarios acompaña permanentemente el trabajo de las áreas de medicina, cirugía y maternidad del Hospital Nacional Simão Mendes, referencia del país. “La riqueza cultural, económica y social de África es enorme. Es imprescindible que apoyemos iniciativas que acompañen a las personas en su desarrollo en el continente africano”, ha indicado la consejera.

Por su parte, Melgosa ha detallado que desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco se “reserva el 25% de los fondos de ayudas de eLankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a proyectos de África subsahariana”. “La salud es uno de los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo de aquellos países y romper con las desigualdades. La cooperación vasca acompaña procesos en muchos países y territorios para que todas las personas alcancen un desarrollo humano sostenible y disfruten de una mayor justicia social. A pesar de su cercanía, África ha sido hasta ahora la gran desconocida. Sin embargo, su importancia es cada vez más relevante”, ha concluido.